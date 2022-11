बल्लारपूर रेल्वे स्थानकातील पूलाचा काही भाग कोसळल्याची धक्कादायक घटना रविरारी सायंकाळी घडली. या घटनेत 14 जण जखमी असल्याचे समजते. जखमींमधील 8 जण गंभीर असल्याची माहिती आहे. जखमींना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आलं आहे. प्रवाशांनी खचाखच भरला होता पूल. पुलाचा काही भागच कोसळल्याने मोठी दुर्घटना टलली.

