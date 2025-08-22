Chandrapur News – लेकीच्या उपचारांसाठी आई-वडिलांचं धाडस, पुराच्या पाण्यातून काढली वाट

सामना ऑनलाईन
|

मुलांच्या सुरक्षेसाठी आई-वडिलांच्या धाडसाचे अनेक किस्से तुम्ही एकले असतील. अनेक चित्रपटांमध्ये किंवा प्रत्यक्ष जीवनामध्ये याचा अनुभव तुम्हाला आला असेल. याचीच प्रचिती आता चंद्रपूर जिल्ह्यात आली आहे. तीन वर्षांची मुलगीला ताप आला होता. परंतु मुलीवर उपचारांसाठी गावात दवाखाना नाही. मुसळधार पावसामुळे गावाला चहूबाजूने पुराणे वेढलंय. अशा परिस्थितीत आई-वडिलांनी जीवाची बाजी लावत पुराच्या पाण्यातून वाट काढली आणि मुलीला रुग्णालयात नेलं. सध्या त्यांच्या या धाडसाच सर्वत्र कौतुक होत आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे इरई नदीला पुर आला आहे. यामुळे चारवट गावाचा जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आहे. गावाला अक्षरश: बेटाचे स्वरुप आले आहे. परिस्थिती अद्याप नियंत्रणात आलेली नाही. अशातच गावातील श्वेता आणि आशिष धोबे यांची तीन वर्षांची मुलगी अधिरा चार दिवसांपासून तापाने त्रस्त होती. गावात रुग्णालय नसल्यामुळे तिची तब्बेत खालावत चालली होती. याच दरम्यान पुराचे पाणी थोडे कमी होताच आशिष आणि श्वेता यांनी गावातील रवी थिपे यांच्या मदतीने इरई नदीवर बांधलेला पूल ओलांडला. मुलीला रुग्णालयात नेण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घातला आणि गुडघाभर पाण्यातून नदी ओलांडली. मुलीसाठी त्यांनी दाखवलेल्या धाडसाच आता जिल्ह्यात कौतुक होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – रत्नागिरीतील रस्त्यांवर ‘विवरं’, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आक्रमक

कौटुंबिक वादातून पत्नीची हत्या करून पतीने जीवन संपवले, अहिल्यानगरमध्ये खळबळ

Nanded News – विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या मागणीनंतर कार्यकारी अभियंता तिडके सक्तीच्या रजेवर

Ratnagiri News – जिल्हा बॅंकेच्या कर्ला शाखेत 50 लाखांचा अपहार, शिपायानेच सोन्यावर हात मारला

सरकारमध्ये ताळमेळ नसल्याने मुंबईकरांचा प्रवास खड्ड्यातून, खड्डे कोण बुजवणार यावरून गोंधळात गोंधळ: सचिन सावंत

चौकार-षटकारांची आतषबाजी, रिंकू सिंगने T-20 सामन्यात ठोकलं वादळी शतक

निवडणूक आयोग त्यांचं काम योग्य पद्धतीनं करत नाही, शरद पवार यांची टीका

गोदावरीला पूर, राक्षसभुवनचे शनी मंदिर पाण्याखाली; अमावस्येचे शनी दर्शनही बंद

Nanded News – धावपट्टी खराब झाल्याने नांदेडची विमानसेवा अनिश्चित काळासाठी बंद