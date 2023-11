ChatGPT च्या सीईओचे निलंबन; OpenAI च्या संचालक मंडळाचा निर्णय

चॅटजीपीटी बनवणाऱ्या ओपनएआयच्या कंपनी बोर्डाकडून शुक्रवारी रात्री सॅम ऑल्टमन यांना सीईओ पदावरुन निलंबीत करण्यात आले आहे. सॅम ऑल्टमन हे कंपनीचे सह-संस्थापक देखील होते. ओपनएआयच्या मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी मीरा मूर्ती सध्या सीईओ म्हणून पुढील काम पाहणार आहेत. या घोषणेमुळे ओपन एआय कर्मचार्‍यांना धक्का बसला आहे.

ओपनएआई्च्या बोर्डाने सांगितले की, कंपनीने खूप विचार करुन ऑल्टमनला पदावरून काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सॅम ऑल्टमन कधीच बोर्ड सदस्यांशी स्पष्टपणे बोलत नसल्याने बोर्डाला त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अडथळा निर्माण होत होता. त्यामुळे सगळ्यांच्या संमतीने बोर्डाने हा निर्णय घेतला आहे. ओपनएआयने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आपला चॅटजीपीटी चॅटबॉट जारी केला. हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारे सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन बनले आहे.

ओपनएआयच्या सीईओ पदावरून काढल्यानंतर सॅम ऑल्टमनने सोशल मीडियावर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने या पोस्टमध्ये लिहिलयं की, ओपनआयमधील माझे कामाचे दिवस फार छान होते. हा निर्णय माझ्यासाठी वैयक्तिकरित्या वेगळा होता. मला अशा हुशार लोकांसोबत काम करायला आवडते. मायक्रोसॉफ्ट सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांनी OpenAI मध्ये $30 बिलियन पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. कंपनीने आपले सर्च इंजिन ‘Bing’ मध्ये देखील ChatGPT चा वापर केला आहे.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.

will have more to say about what’s next later.

— Sam Altman (@sama) November 17, 2023