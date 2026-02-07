चेन्नई सिंगम्सने ‘मैदान मारले’! फायनलमध्ये टायगर्स ऑफ कोलकाताला नमवून पहिल्या जेतेपदाला गवसणी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

चेन्नई सिंगम्सने आपल्या उत्तम कामगिरीच्या जोरावर ‘इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग’ (ISPL) सीजन 3 च्या किताबावर आपले नाव कोरले आहे. शुक्रवारी सुरत येथील लालभाई कॉन्ट्रॅक्टर स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात चेन्नईने टायगर्स ऑफ कोलकाताचा 29 धावांनी पराभव केला आणि पहिल्यांदाच हे विजेतेपद पटकावले.

सर्वात आधी चेन्नईने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि आक्रमक सुरुवात केली. सलामीवीर केतन म्हात्रेने 16 चेंडूत 30 धावांची तुफानी खेळी केली, तर सर्फराज खानने 11 चेंडूत 20 धावांचे मोलाचे योगदान दिले. शेवटच्या षटकांमध्ये गणेश आणि संभाजीने केलेल्या फटकेबाजीमुळे चेन्नईने10 षटकांत 103 धावांचा मोठा टप्पा गाठला. कोलकाताच्या गोलंदाजांनी काही विकेट्स घेत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण चेन्नईची सुसाट खेळी रोखण्यात त्यांना अपयश आले.

या हंगामात जगन्नाथ सरकारला ‘मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर’ (MVP) म्हणून घोषित करण्यात आले असून त्याला बक्षीस म्हणून आलिशान ‘पोर्श 911’ कार देण्यात आली. आयएसपीएल सीजन ३ मध्ये अनेक नवीन तारे चमकले, ज्यात कोलकाताचा अंकित यादव (16 विकेट्स) आणि हैदराबादचा प्रशांत घरत (203 धावा) यांचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – कराड–चिपळूण रेल्वेमार्गाची आशा मावळली; अर्थसंकल्पात उल्लेख नसल्याने नाराजी

क्रिप्टो करन्सीमध्ये मोठी उलथापालथ, गुंतवणूकदारांचे 18 लाख कोटी बुडाले

जबाबदार देशांच्या यादीत हिंदुस्थान 16वे; सिंगापूर पहिल्या, स्वित्झर्लंड दुसऱ्या स्थानी

यूपीएससी परीक्षा अधिसूचनेत तब्बल 40 चुका

अमेरिकन नागरिकांनी तत्काळ इराण सोडावे, दूतावासाकडून स्पष्ट सूचना; फोन चार्ज करण्याचेही आवाहन

जपानमध्ये बर्फवृष्टीचा कहर, 35 जणांचा मृत्यू

पंतप्रधानांचे विदेश दौरे परराष्ट्र मंत्र्यांपेक्षा जास्त, मोदी आजपासून मलेशिया दौऱ्यावर

सरकारी वकिलांच्या मानधनात वाढ, फेब्रुवारीपासून सुधारित फी लागू

हायप्रोफाईल स्नॅचर गजाआड