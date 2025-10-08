चॉकलेट किंवा बिस्किटे… दातांसाठी कोणते जास्त हानिकारक, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

आपल्या प्रत्येकासाठी दातांचे आरोग्य हे खूप महत्त्वाचे असते. दातांचे आरोग्य जपण्यासाठी योग्य ती काळजी घेणेही गरजेचे आहे. चाॅकलेट, बिस्किटे खाल्ल्याने आपल्या दातांचे आरोग्य बिघडते. म्हणूनच हे पदार्थ खाताना काळजी घेणे हे खूप गरजेचे आहे.

चॉकलेट आणि ग्लुकोज बिस्किट खाण्याचे प्रमाण नियमित ठेवा

चॉकलेट आणि बिस्किटे दोन्ही दातांसाठी हानिकारक असू शकतात, परंतु नुकसानाचे प्रमाण तुम्ही ते किती वेळा आणि कसे खाता यावर अवलंबून असते. चॉकलेट, बिस्किटे किंवा इतर कोणतेही गोड पदार्थ कमी प्रमाणात खाल्ल्याने तुमच्या दातांना नुकसान होत नाही.

दातांना इनॅमलचे नुकसान होते

चॉकलेटमध्ये साखर असते, तर बिस्किटांमध्ये साखरेसोबत स्टार्च असते. हे दोन्ही तोंडात बॅक्टेरिया वाढवतात ज्यामुळे इनॅमल खराब होणारे आम्ल तयार होते. जेव्हा दातांमधील इनॅमल खराब होते, तेव्हा गरम किंवा थंड पदार्थ खाताना दातांमध्ये मुंग्या येणे आणि आंबट पदार्थ खाण्यात अडचण येणे अशी लक्षणे उद्भवू शकतात.

मासिक पाळी दरम्यान व्यायाम करणे किती सुरक्षित आहे, जाणून घ्या

कोणते जास्त हानिकारक आहे, चॉकलेट की बिस्किटे?

चॉकलेटच्या तुलनेत, बिस्किटांचे कण दातांवर जास्त काळ चिकटून राहू शकतात. यामुळे इनॅमल खराब होण्याची शक्यता वाढते आणि पोकळी निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. बिस्किटे आणि चॉकलेट मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्या गेल्या आणि तोंडाची योग्य स्वच्छता राखली गेली तर दातांच्या समस्या टाळता येऊ शकतात.

हे चॉकलेट जास्त हानिकारक आहे

डार्क चॉकलेटमध्ये साखरेचे प्रमाण कमी असते आणि ते लवकर विरघळते, त्यामुळे ते सामान्य दुधाच्या चॉकलेटपेक्षा तुमच्या दातांना कमी नुकसान करते. व्हाईट चॉकलेट दातांना चिकटते, ज्यामुळे दातांमध्ये पोकळी निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.

अशा प्रकारे तोंडाची स्वच्छता ठेवा

दिवसातून दोनदा ब्रश करणे, जीभ क्लीनरने स्वच्छ करणे यासारखे तोंडी स्वच्छतेचे नियम तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येचा भाग म्हणून पाळले पाहिजेत. शिवाय, गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर लगेच पाण्याने तोंडात चुळ भरणे यांसारख्या गोष्टी लहान मुलांमध्ये रुजवल्या पाहिजे.

बटाटा नवीन आहे की जुना कसा ओळखाल?

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चिपळूण नगर परिषदेच्या 28 जागांसाठी आरक्षण जाहिर

विंचू दंशावर चिपळूण, घोणसरेत मिळणार मोफत प्रतिविष; घोड्याचे रक्त वापरून तयार होणार सिरम

कही खुशी- कही गम… रत्नागिरी नगरपरिषदेचे प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत जाहिर

हळदीचे पाणी की हळदीचे दूध यातील कोणते सर्वात उत्तम, जाणून घ्या

पश्चिम रेल्वेने फुकट्या प्रवाशांकडून 97.47 कोटी दंड केला वसूल, सहा महिन्यातील कारवाई

मी माझ्या भूतकाळातून पुढे आलोय,पण…, धनश्रीच्या आरोपांवर युजवेंद्रने सोडलं मौन

तुम्ही भेसळयुक्त दूध पीत आहात का, हे कसे ओळखाल

बटाटा नवीन आहे की जुना कसा ओळखाल?

कोजागिरीच्या चंद्रप्रकाशात रंगली तुळजाभवानी दिवेची छबिना मिरवणूक; बुऱ्हाणनगरच्या नवरात्रोत्सवाची सांगता