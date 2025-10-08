मासिक पाळी दरम्यान व्यायाम करणे किती सुरक्षित आहे, जाणून घ्या

मासिक पाळी ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे जी महिलांमध्ये दर महिन्याला येते. या काळात हार्मोनल असंतुलन होते, ज्यामुळे मूड स्विंग, थकवा, पोट आणि पाठदुखी यासारख्या सामान्य समस्या उद्भवतात. मासिक पाळीच्या पहिल्या दोन दिवसांत वेदना तीव्र असतात. यामुळे महिलांना विश्रांती घ्यावी लागते आणि शारीरिक हालचाल कमी करावी लागते. परंतु काही मुली किंवा महिलांना मात्र नियमित व्यायामाची सवय असते आणि त्यांच्या मासिक पाळी दरम्यानही व्यायाम सुरू ठेवतात.
काही मुली मासिक पाळीच्या काळात व्यायाम करणे टाळतात, कारण त्यांना वाटते की व्यायामामुळे मासिक पाळीच्या वेदना वाढू शकतात. यामुळे एक सामान्य प्रश्न निर्माण होतो: मासिक पाळीच्या वेळी व्यायाम करावा का? मासिक पाळीच्या वेळी व्यायाम करणे किती सुरक्षित आहे.
मासिक पाळीच्या वेळी व्यायाम करणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे. तुम्हाला फक्त तुमची ऊर्जा आणि शरीराचा आराम लक्षात ठेवून व्यायाम करणे आवश्यक आहे. या काळात तुम्ही उच्च-तीव्रतेच्या व्यायामाऐवजी हलके व्यायाम करू शकता. तथापि, जर तुम्हाला जास्त थकवा किंवा वेदना जाणवत असतील, तर ब्रेक घेणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे.
तुमच्या मासिक पाळी दरम्यान कोणते व्यायाम योग्य आहेत?
तज्ञांच्या मते मासिक पाळी दरम्यान हलके व्यायाम करणे चांगले आहे. यासाठी चालणे, योगासने, स्ट्रेचिंग आणि ध्यान हे सर्वोत्तम मानले जातात. हे रक्ताभिसरण सुधारते आणि पोट आणि पाठदुखी कमी करण्यास देखील मदत करते.
मासिक पाळी दरम्यान जितके जास्त सक्रिय असाल तितके तुमचे मन आणि शरीर शांत राहील. तुमचे मन वळवून तुम्ही मासिक पाळीच्या क्रॅम्पवर कमी लक्ष केंद्रित करू शकता. व्यायामामुळे एंडोर्फिन बाहेर पडतात, ज्याला फील-गुड हार्मोन्स असेही म्हणतात. यामुळे मूड स्विंग आणि तणाव कमी करण्यास मदत होते. परंतु तुम्हाला जास्त रक्तस्त्राव, पेटके, चक्कर येणे किंवा अशक्तपणा येत असेल तर व्यायाम न करणे चांगले. या काळात तुमच्या शरीराला शक्य तितकी विश्रांती द्या. एकंदरीत, तुमच्या मासिक पाळी दरम्यान व्यायाम करणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे. या काळात तुम्ही तुमच्या क्षमतेची आणि आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे.