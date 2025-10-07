फक्त पनीरच नाही तर, प्रथिनांनी समृद्ध हे पदार्थ आहेत आरोग्यासाठी उत्तम, वाचा

शाकाहारींसाठी पनीर हा प्रथिनांचा एक उत्कृष्ट स्रोत मानला जातो. १०० ग्रॅम पनीरमध्ये अंदाजे १२ ते २० ग्रॅम प्रथिने असतात, जी तुमच्या दैनंदिन प्रथिनांच्या सेवनाची सहज पूर्तता करू शकतात. ते कॅल्शियम आणि लोहाचा देखील एक चांगला स्रोत आहे.

मसूर हा एक शाकाहरींसाठी उत्तम पर्याय मानला जातो. मसूरमध्ये प्रथिनांचे मुबलक प्रमाण असते. मसूर आणि हरभरा यामध्ये प्रथिने लक्षणीय प्रमाणात असतात. एकूण अंदाजे ८.२ ग्रॅम. मसूर हे फायबर आणि लोहाचा देखील चांगला स्रोत आहे. सोया दूध हे जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि विविध पोषक तत्वांनी समृद्ध असते. सोया मिल्कमधून आपल्याला कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे डी आणि बी१२ देखील मिळते.

काजू हे उष्ण असतात. परंतु काजूमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण हे अतिशय उत्तम असते. म्हणूनच मूठभर काजू बियांमध्ये ५ ते ७ ग्रॅम प्रथिने असतात. एका बदामात ६ ग्रॅम प्रथिने असतात. प्रथिनांव्यतिरिक्त काजूत फायबर, निरोगी चरबी आणि लोह देखील भरपूर असतात. म्हणूनच दिवसातून किमान एक काजू खाणे हे खूप गरजेचे मानले जाते.

क्विनोआ हे ग्लूटेन-मुक्त धान्य आहे. त्यात सुमारे ८ ते ९ ग्रॅम प्रथिने असतात. क्विनोआ हे कार्ब्स, फायबर, लोह आणि मॅग्नेशियमचा देखील एक चांगला स्रोत आहे.

