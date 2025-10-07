फक्त कडुलिंबच नाही… ही पानेदेखील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात, जाणून घ्या

आजकाल मधुमेह हा आजार वाढत्या प्रमाणात सामान्य होत चालला आहे. तो पूर्णपणे बरा होऊ शकत नाही, परंतु औषधोपचार आणि काही घरगुती उपायांनी तो नियंत्रित केला जाऊ शकतो. तज्ञांचे म्हणणे आहे की काही वनस्पतींची पाने साखरेची पातळी कमी करण्यास मदत करू शकतात. बिघडणारी जीवनशैली, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी, हालचालींचा अभाव आणि काही सवयी देखील मधुमेहासह आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतात. पूर्वी ही समस्या वाढत्या वयात येत असे, परंतु आता ती लहान मुलांमध्ये देखील होत आहे. ती पूर्णपणे बरी होऊ शकत नाही.
मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी औषधे दिली जातात. याव्यतिरिक्त जीवनशैलीत काही बदल आवश्यक आहेत. काही घरगुती उपायांमुळे शरीरातील साखरेची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते. तथापि, तज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतरच हे उपाय अवलंबले पाहिजेत. मधुमेह नियंत्रित करण्यास मदत करणाऱ्या काही पानांबद्दल जाणून घेऊया.
कडुलिंबाची पाने, जांभूळ, जास्वंदी, सदाफुली आणि कारल्याची पाने साखर नियंत्रित करण्यास मदत करू शकतात. या सर्वांमध्ये असलेले पोषक घटक साखर कमी करण्यास मदत करतात. तथापि मर्यादित प्रमाणात आणि शरीराच्या स्वभावानुसार या पानांचे सेवन करणे गरजेचे आहे.
कसे सेवन करावे?
ही पाने अनेक प्रकारे सेवन करता येतात. तुम्ही यापैकी कोणत्याही पानांचा रस बनवू शकता किंवा ते पिऊ शकता. उदाहरणार्थ, तुम्ही ५ ते ६ कडुलिंबाची पाने थोड्या पाण्याने बारीक करून रस बनवू शकता. पाने पाण्याने धुतल्यानंतर चावून खाऊ शकता. सकाळी रिकाम्या पोटी त्यांचे सेवन करणे सर्वात फायदेशीर आहे. परंतु हे करण्याआधी तुमच्या तज्ञांचा सल्ला घ्या आणि त्यांना मर्यादित प्रमाणात तुमच्या आहारात समाविष्ट करा. त्यांचे जास्त सेवन केल्याने साखरेची पातळी कमी होऊ शकते किंवा इतर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.
या गोष्टी लक्षात ठेवा
मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी, तज्ञांनी सांगितल्यानुसार तुमची औषधे वेळेवर घेणे देखील खूप महत्वाचे आहे. यासोबतच दररोज किमान ३० मिनिटे व्यायाम करू गरजेचे आहे. जसे की, वेगाने चालणे, सायकलिंग किंवा योगा. याव्यतिरिक्त, दररोज ७ ते ८ तास झोप घ्या.
गोड पदार्थ, ब्रेड, भात आणि रिफाइंड पीठ यासारखे पदार्थ टाळा. याव्यतिरिक्त, तुमच्या आहारात कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेले पदार्थ समाविष्ट करा. वेळेवर जेवण करा. जास्त वेळ उपाशी राहणे टाळा. यामुळे शरीरात रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. तसेच, नियमित तपासणी करत रहा. याव्यतिरिक्त, ताण कमी करण्यासाठी तुम्ही योग, प्राणायाम आणि ध्यानधारणा अवलंबू शकता.