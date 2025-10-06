चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच ‘हे’ पेय पिण्यास सुरुवात करा, जाणून घ्या

चमकदार त्वचेसाठी आपण प्रामुख्याने अधिक काळजी घेतो. तरीही त्वचा निस्तेज पडते. उत्तम त्वचेसाठी महिला ब्यूटी पार्लर किंवा स्पामध्ये जातात. अनेकदा आपण महागडे फेशियल ट्रीटमेंटही घेतो. परंतु तरीही आपल्या चेहऱ्यावर याचा फारसा फरक पडत नाही. चमकदार आणि तेजस्वी चेहरा हवा असेल, तर तुम्ही पार्लरमध्ये न जाता किंवा फक्त एका पेयाने पैसे खर्च न करता चमकदार त्वचा मिळवू शकता.
चमकदार त्वचा मिळविण्यासाठी, तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत डिटॉक्स पेये समाविष्ट करायला हवीत. ही पेये आपल्या शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करतात. शिवाय त्यांच्या अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे, काळे डाग आणि मुरुमे दूर करण्यास देखील मदत करते.
डिटॉक्स पेय कसे बनवायचे?
हे पेय बनवण्यासाठी, एक लिटर पाणी घ्या आणि ते एका काचेच्या बाटलीत किंवा जगमध्ये भरा.
३-४ काकडीचे तुकडे, २-३ बीटरूटचे तुकडे, ३-४ लिंबाचे तुकडे, एक दालचिनीची काडी आणि अर्धा इंच चिरलेले आले घाला.
हे पाणी दिवसभर कमी प्रमाणात प्या. तुम्ही दररोज बनवून प्यायलात तर सहा दिवसांत तुमचा चेहरा आरशासारखा चमकेल.
नारळ पाणी देखील प्रभावी आहे.
नारळ पाणी हे चमकदार त्वचेसाठी एक नैसर्गिक पेय आहे. नारळ पाण्यात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. यामुळे त्वचेला आतून आणि बाहेरून हायड्रेट करण्यास मदत होते. त्यात व्हिटॅमिन सी देखील असते. यामुळे कोलेजन उत्पादन वाढवण्यास प्रभावी आहे. दररोज नारळ पाणी प्यायल्याने त्वचा हायड्रेट राहते, जळजळ कमी होते आणि ती चमकते.