शुगर वाढवणाऱ्या ‘या’ पदार्थांपासून राहा चार हात दूर, वाचा

आपण जो आहार घेतो त्याचा आपल्या आरोग्यावर खोलवर परिणाम होतो. आहार आपल्याला केवळ ऊर्जा प्रदान करत नाही तर आपल्या रक्तातील साखरेच्या पातळीवर देखील थेट परिणाम करतो. तज्ञांचे म्हणणे आहे की एखाद्या व्यक्तीचे आहार प्रोफाइल – ते त्यांच्या दैनंदिन आहारात काय समाविष्ट करतात, ते किती खातात आणि या पदार्थांची गुणवत्ता – त्यांच्या साखरेच्या पातळीवर थेट परिणाम करते. म्हणूनच मधुमेह आणि रक्तातील साखर असलेल्या लोकांना त्यांच्या आहाराचे व्यवस्थापन करण्याचा सल्ला दिला जातो.
साखरेचे प्रमाण जास्त असलेल्या आहारामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढू शकते. रिफाइंड पीठ आणि पांढरी ब्रेड यांसारख्या रिफाइंड कार्ब्सचा समावेश केल्याने त्वरित ग्लुकोज स्पाइक होऊ शकतो आणि इंसुलिनवर दबाव येऊ शकतो. फायबर, धान्य हळूहळू ग्लुकोज सोडतात. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी कंट्रोलमध्ये राहते. चरबी आणि कॅलरीज जास्त असलेले पदार्थ खाल्ल्याने लठ्ठपणा येऊ शकतो. म्हणूनच रक्तातील साखरेची पातळी दीर्घकालीन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तुमचा दैनंदिन आहार संतुलित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
कार्बोहायड्रेट्सचा प्रकार आणि प्रमाण रक्तातील साखरेच्या पातळीवर थेट परिणाम करते. अमेरिकन डायबिटीज असोसिएशनच्या मते, फायबरयुक्त आणि कमी साखरेचा आहार हा रक्तातील साखर नियंत्रित करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे आणि तो पहिला टप्पा आहे. यावरून असे सूचित होते की ट्रिगर्स टाळण्यासाठी आपण आपल्या आहारावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.