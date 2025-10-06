हिवाळ्यात आहारात बाजरी कशी समाविष्ट करू शकतो, जाणून घ्या

ऑक्टोबर सुरू झाला आहे आणि दिवाळीनंतर हवामान लक्षणीयरीत्या थंड होऊ लागते. अशा परिस्थितीत आपण आपल्या आहारातही बदल करणे क्रमप्राप्त आहे. आहारात बाजरी समाविष्ट केल्याने, भरपूर फायदे होतात. बाजरी हे पोषक तत्वांनी समृद्ध धान्य आहे. बाजरीची केवळ भाकरीच नाही तर, इतर अनेक पदार्थही आपण बनवु शकतो. १७० ग्रॅम बाजरीत ६ ग्रॅम प्रथिने, २ ग्रॅम फायबर, दररोजच्या गरजेच्या ८ टक्के फोलेट, ६ टक्के लोह, १५ टक्के थायामिन, १४ टक्के नियासिन, १४ टक्के झिंक, ११ टक्के रिबोफ्लेविन आणि ११ टक्के व्हिटॅमिन बी६ असते. बाजरी खाण्याचा मुख्य फायदा ग्लूटेन-मुक्त आहे.

बाजरी वजन कमी करण्यास मदत करू शकते कारण त्यात कॅलरीज कमी असतात. मधुमेहींसाठी देखील ते फायदेशीर आहे. ज्यांना गव्हाची चपाती खाल्ल्यानंतर पोटफुगीचा अनुभव येतो. त्यांच्यासाठी बाजरी हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे.

हिवाळ्यासाठी बाजरीचे लाडू हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो. हे लाडू लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण खाऊ शकतात. हे लाडू बनवण्यासाठी, बाजरीचे पीठ हलके भाजून घ्या आणि गूळ, सुकामेवा, काजू आणि बिया घालून लाडू बनवा. हे खाण्यास स्वादिष्ट असतात आणि शरीराला ताकद देतात आणि हंगामी आरोग्य समस्या टाळण्यास मदत करतात.

चविष्ट बाजरीची खिचडी राजस्थानमध्ये बनवली जाते. ही खिचडी हिवाळ्यात खाणे हा एक उत्तम पर्याय आहे. बाजरी आणि मूग डाळीचा वापर करुन ही खिचडी खाण्यासाठी अतिशय पौष्टिक मानली जाते. ही खिचडी देशी तूप, दही, पापड आणि चटणीसह उत्तम लागते.

हिवाळ्यात गरम बाजरीचा पुलाव खाणे स्वादिष्ट मानलेले आहे. याकरता बाजरी रात्रभर भिजत घाला आणि दुसऱ्या दिवशी हिरवे वाटाणे, गाजर, कांदा, लसूण, हिरव्या मिरच्या, गरम मसाले आणि धणे यासारख्या घटकांसह एक चविष्ट बाजरीचा पुलाव बनवा.

बाजरी-गुळाची खीर
बाजरी-गुळाची खीर हा हिवाळ्यातील एक उत्तम मिष्टान्न पर्याय आहे. तुम्हाला दूध, बाजरी, काजू, बदाम, मनुका, मखाना, गूळ आणि हिरवी वेलची लागेल. ते बनवण्यासाठी, बाजरी भिजवा, बारीक बारीक करा आणि नंतर उकळत्या दुधात घाला आणि शिजवा. नंतर, मसाले नसलेला गूळ, सुकामेवा आणि हिरवी वेलची घाला आणि सर्व्ह करा.

बाजरी इडली
दक्षिणेकडे इडली डोसा सर्वात लोकप्रिय आहे. हिवाळ्यात, तुम्ही बाजरीच्या पिठाच्या इडलीमध्ये एक ट्विस्ट घालू शकता, जो मुलांना आवडेल आणि पोषण देईल. तुम्ही पालक प्युरी, कॉर्न पेस्ट आणि काही कॉर्न देखील क्रंचसाठी घालू शकता.

