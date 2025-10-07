डोळे निरोगी ठेवण्यासाठी या सवयी आजपासून लावून घ्या, वाचा

बदलत्या हवामानात डोळे चिकट होतात. किंवा डोळ्यांचा लालसरपणा वाढतो. तसेच अनेकदा डोळ्यांतून पाणी येणे आणि खाज सुटणे यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात. बिघडत्या जीवनशैलीमुळे आजकाल लहान वयातच दृष्टी कमी होणे सामान्य झाले आहे. खाण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे असो किंवा बसून राहण्याची जीवनशैली असो, अशा अनेक वाईट सवयी आहेत ज्या आपल्या डोळ्यांवर आणि एकूण आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करतात.
डोळे हे आपल्या शरीरातील सर्वात संवेदनशील भाग आहे. म्हणून काही अतिरिक्त काळजीची आवश्यकता असते. परंतु आपण मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करतो. तुम्हाला अंधुक दृष्टी, सतत डोकेदुखी, डोळ्याच्या एका बाजूला वेदना किंवा डोळ्यांवर ताण यासारख्या समस्या येत असतील तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
डोळ्यांची ऍलर्जी टाळण्यासाठी, चांगली स्वच्छता राखणे महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ वारंवार डोळ्यांना स्पर्श करणे टाळा. यामुळे संसर्ग होण्याचा किंवा वाढण्याचा धोका असतो. याव्यतिरिक्त बॅक्टेरिया डोळ्यांपर्यंत पोहोचू नयेत म्हणून नेहमी तुमचे हात स्वच्छ ठेवा. घरात किंवा बाहेर धूळ उडत असेल तर त्यापासून दूर रहा किंवा चष्मा घाला.
डाळिंब की बीट? शरीरात रक्त वाढवण्यासाठी काय अधिक फायदेशीर, वाचा
डोळ्यांच्या कोणत्याही समस्या जाणवत असतील, जसे की चिकटपणा, खाज सुटणे किंवा कोरडेपणा तर वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळा आणि बाहेर जाताना चांगले सनग्लासेस घाला.
दिवसभर बसून काम करत असाल आणि संगणकावर काम करत असाल, तर २०-२०-२० नियमाचे पालन करा. आजकाल स्क्रीनकडे जास्त वेळ पाहणे हे डोळ्यांना नुकसान होण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. २० म्हणजे दर २० मिनिटांनी २० सेकंदांचा ब्रेक घेणे आणि २० फूट अंतरावर असलेल्या वस्तूवर लक्ष केंद्रित करणे. याव्यतिरिक्त, कामानंतर तुमच्या फोन स्क्रीनपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा.
आपण त्वचेला सनस्क्रीन लावतो, परंतु डोळ्यांकडे मात्र दुर्लक्ष करतो. अतिनील किरणे डोळ्यांना नुकसान करतात, म्हणून उन्हात बाहेर जाताना सनग्लासेस न विसरता घाला.
दैनंदिन दिनचर्येसाठी ७-८ तासांची चांगली झोप आवश्यक आहे. तुमचे डोळे निरोगी ठेवण्यासाठी देखील ते आवश्यक आहे. रात्री उशिरापर्यंत जागे राहण्याचे टाळा, जेणेकरून तुमचे डोळे ताजेतवाने राहतील.