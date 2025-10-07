घरी केलेली खीर पाण्यासारखी पातळ होतेय? मग या टिप्स वापरा

सणा समारंभाला आपल्या घरात काही ना काही गोड धोड होत असते. परंतु अनेकदा काही छोट्या आणि साध्या सोप्या टिप्स माहीत नसल्याने, खीरीसारखे पदार्थ मात्र पातळ होतात. खीर घट्ट करण्यासाठी काही छोट्या टिप्स फाॅलो करणं हे खूप गरजेचं आहे.
खीर घट्ट करण्यासाठी शिजवण्यापूर्वी तांदूळ किमान अर्धा तास आधी भिजत ठेवावा.
खीर मंद आचेवर शिजायला ठेवल्यास ती घट्ट व्हायला मदत होते.
खीर शिजवताना आपण त्यामध्ये थोडे ताजे क्रीम किंवा मावा घालावा.
खीर खूप पातळ असेल तर, त्यात थोडे तांदळाचे पीठ किंवा कॉर्नस्टार्च पेस्ट देखील घालू शकता.
खीर तळाशी चिकटू नये म्हणून अधूनमधून ढवळत राहा.
साखर घातल्यानंतर खीर थोडी पातळ होऊ शकते. ती आणखी शिजवण्याऐवजी, गॅस बंद करा. थंड झाल्यावर खीर घट्ट होईल.
खीरीमध्ये पिस्ता, काजू यांची दरदरीत पेस्ट घालावी. यामुळे खीर घट्ट होते.