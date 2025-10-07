घरी केलेली खीर पाण्यासारखी पातळ होतेय? मग या टिप्स वापरा

सामना ऑनलाईन
|

सणा समारंभाला आपल्या घरात काही ना काही गोड धोड होत असते. परंतु अनेकदा काही छोट्या आणि साध्या सोप्या टिप्स माहीत नसल्याने, खीरीसारखे पदार्थ मात्र पातळ होतात. खीर घट्ट करण्यासाठी काही छोट्या टिप्स फाॅलो करणं हे खूप गरजेचं आहे.

चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच ‘हे’ पेय पिण्यास सुरुवात करा, जाणून घ्या

खीर घट्ट करण्यासाठी शिजवण्यापूर्वी तांदूळ किमान अर्धा तास आधी भिजत ठेवावा.

खीर मंद आचेवर शिजायला ठेवल्यास ती घट्ट व्हायला मदत होते.

खीर शिजवताना आपण त्यामध्ये थोडे ताजे क्रीम किंवा मावा घालावा.

पावडर दूध वापरण्याचे कोणते फायदे आहेत हे जाणून घ्या

खीर खूप पातळ असेल तर, त्यात थोडे तांदळाचे पीठ किंवा कॉर्नस्टार्च पेस्ट देखील घालू शकता.

खीर तळाशी चिकटू नये म्हणून अधूनमधून ढवळत राहा.

खीर घट्ट आणि मलईदार बनवण्यासाठी शिजवताना थोडे ताजे क्रीम किंवा क्रीम घाला.

चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच ‘हे’ पेय पिण्यास सुरुवात करा, जाणून घ्या

साखर घातल्यानंतर खीर थोडी पातळ होऊ शकते. ती आणखी शिजवण्याऐवजी, गॅस बंद करा. थंड झाल्यावर खीर घट्ट होईल.

खीरीमध्ये पिस्ता, काजू यांची दरदरीत पेस्ट घालावी. यामुळे खीर घट्ट होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अहिल्यानगरात भाजपमध्ये नाराजीचा स्फोट ! मुख्यमंत्र्यांचा कोल्हेंना आधार; विखेंचे खच्चीकरण सुरूच !

ऑक्टोबर महिना हा राजस्थानला भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळ, ही ठिकाणे न विसरता बघा

डोळे निरोगी ठेवण्यासाठी या सवयी आजपासून लावून घ्या, वाचा

कोजागिरीच्या रात्री चोरट्यांचा डल्ला , घर फोडून रोख रकमेसह 15 तोळे सोने लंपास

फक्त पनीरच नाही तर, प्रथिनांनी समृद्ध हे पदार्थ आहेत आरोग्यासाठी उत्तम, वाचा

धक्कादायक! ऑनलाईन गेमच्या नादात मुलाने घेतला आईचा जीव

डाळिंब की बीट? शरीरात रक्त वाढवण्यासाठी काय अधिक फायदेशीर, वाचा

जालन्यात गोवंशीय जनावरांची अवैध वाहतूक करणारे दोन कंटेनर गोरक्षकांनी पकडले, 40 ते 50 जनावरांची सुटका

पत्नी रात्री ‘नागिण’ होऊन घाबरवते, पतीने अजब दावा करत सीतापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली मदत