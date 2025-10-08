बटाटा नवीन आहे की जुना कसा ओळखाल?

सप्टेंबरमध्ये नवीन बटाटे बाजारात येऊ लागतात. हिवाळ्याच्या हंगामात या बटाट्यांना जास्त मागणी असते. त्यांची चव चांगली असते आणि ते लवकर खराब होत नाहीत किंवा अंकुरतही नाहीत. तुम्ही खात असलेले बटाटे खरोखरच नवीन आहेत की नाही हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
बाजारातून बटाटे खरेदी करताना लोक त्यांच्या गुणवत्तेकडे आणि ताजेपणाकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. म्हणूनच दुकानदार बहुतेकदा जुने बटाटे नवीन म्हणून विकतात, तर काहीजण रसायनांनी प्रक्रिया केलेले बटाटे विकतात. एका तपासणीत असे दिसून आले आहे की, व्यापारी जुन्या आणि थंडीत साठवलेल्या बटाट्यांवर सल्फ्यूरिक अॅसिड (H₂SO₄) च्या सौम्य द्रावणाने प्रक्रिया करत आहेत जेणेकरून ते नवीनसारखे दिसतील.
जुन्या बटाट्यांची साल जाड असते आणि बराच काळ साठवल्यानंतर अंकुर दिसतात. यामुळे त्यांचे बाजार मूल्य कमी होते. हे टाळण्यासाठी, व्यापारी सौम्य सल्फ्यूरिक आम्ल द्रावण वापरतात. यामुळे अंकुर आणि बाह्य पेशी जाळून टाकल्या जातात, साल पातळ होते आणि ती चमकदार आणि नवीनसारखी दिसते. ही पद्धत खूप जलद आणि स्वस्त आहे, म्हणूनच काही व्यापारी सामान्यतः हे करतात.
नवीन बटाटे कसे ओळखावे?
नवीन बटाटे दिसायला गुळगुळीत दिसतात. त्यामुळे नवीन बटाटे हे लगेच ओळखता येतात.