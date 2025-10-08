बटाटा नवीन आहे की जुना कसा ओळखाल?

सामना ऑनलाईन
|

सप्टेंबरमध्ये नवीन बटाटे बाजारात येऊ लागतात. हिवाळ्याच्या हंगामात या बटाट्यांना जास्त मागणी असते. त्यांची चव चांगली असते आणि ते लवकर खराब होत नाहीत किंवा अंकुरतही नाहीत. तुम्ही खात असलेले बटाटे खरोखरच नवीन आहेत की नाही हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

फक्त दोन मिनिटे असा मसाज करुन बघा, चेहऱ्यावर येईल अनोखा ग्लो

बाजारातून बटाटे खरेदी करताना लोक त्यांच्या गुणवत्तेकडे आणि ताजेपणाकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. म्हणूनच दुकानदार बहुतेकदा जुने बटाटे नवीन म्हणून विकतात, तर काहीजण रसायनांनी प्रक्रिया केलेले बटाटे विकतात. एका तपासणीत असे दिसून आले आहे की, व्यापारी जुन्या आणि थंडीत साठवलेल्या बटाट्यांवर सल्फ्यूरिक अॅसिड (H₂SO₄) च्या सौम्य द्रावणाने प्रक्रिया करत आहेत जेणेकरून ते नवीनसारखे दिसतील.

हळद की बेसन? चेहऱ्यावर झटपट चमक आणण्यासाठी कोणता फेसपॅक चांगला आहे?

जुन्या बटाट्यांची साल जाड असते आणि बराच काळ साठवल्यानंतर अंकुर दिसतात. यामुळे त्यांचे बाजार मूल्य कमी होते. हे टाळण्यासाठी, व्यापारी सौम्य सल्फ्यूरिक आम्ल द्रावण वापरतात. यामुळे अंकुर आणि बाह्य पेशी जाळून टाकल्या जातात, साल पातळ होते आणि ती चमकदार आणि नवीनसारखी दिसते. ही पद्धत खूप जलद आणि स्वस्त आहे, म्हणूनच काही व्यापारी सामान्यतः हे करतात.

रजोनिवृत्तीनंतर निरोगी राहण्यासाठी आहारात ‘या’ गोष्टींचा समावेश करायलाच हवा, वाचा

नवीन बटाटे कसे ओळखावे?
नवीन बटाटे दिसायला गुळगुळीत दिसतात. त्यामुळे नवीन बटाटे हे लगेच ओळखता येतात.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कोजागिरीच्या चंद्रप्रकाशात रंगली तुळजाभवानी दिवेची छबिना मिरवणूक; बुऱ्हाणनगरच्या नवरात्रोत्सवाची सांगता

आता घरीच बनवा नैसर्गिक कफ सिरप, वाचा

प्रेयसीला भेटायला गेला पण भेटली बायको…; भररस्त्यात हायव्होटेज ड्रामा, एकमेकांना मारहाण, व्हिडीओ व्हायरल…

फक्त कारलेच नाही तर, कारल्याच्या वेलाची पानेही शुगरवर आहेत सर्वात बेस्ट, वाचा

प्रसंगावधान दाखवत घरातल्या ज्येष्ठाने वाचविला कुटुंबाचा जीव, किरबेट ओझरवाडीतील थरारक घटना

राजस्थानात बनतायत जीवघेणी औषधे! सॅम्पल फेल असतानाही विकली लाखो औषधं

मासिक पाळी दरम्यान व्यायाम करणे किती सुरक्षित आहे, जाणून घ्या

पोलीस डायरी – ठाण्यातील बकासुरांचे शतक पार !

एक किलो सोनं, अठरा लाख कॅश देऊन घेतला घटस्फोट, दुग्घाभिषेक करुन घेत तरुणाने केले सेलिब्रेशन…