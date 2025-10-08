रजोनिवृत्तीनंतर निरोगी राहण्यासाठी आहारात ‘या’ गोष्टींचा समावेश करायलाच हवा, वाचा

मासिक पाळी सुरू होणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, तशीच रजोनिवृत्ती देखील आहे. साधारणपणे, ४६ ते ५० वयोगटातील महिलांची मासिक पाळी थांबते. याला रजोनिवृत्ती म्हणतात. यानंतर, आरोग्याकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. रजोनिवृत्तीनंतर अंडाशयातील फॉलिकल उत्पादन नैसर्गिकरित्या थांबते आणि इस्ट्रोजेन हार्मोन देखील कमी होऊ लागतो. यामुळे शरीरात असंख्य बदल होतात, म्हणूनच आहारापासून ते शारीरिक हालचाली आणि ताण व्यवस्थापनापर्यंत सर्व गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे.
रजोनिवृत्ती सामान्यतः ४६ ते ५० वयोगटातील महिलांमध्ये होते. कधीकधी, महिलांना सलग अनेक महिने मासिक पाळी येत नाही, परंतु याचा अर्थ असा नाही की त्यांना कोणत्याही आरोग्य समस्या आहेत. वयानुसार हे रजोनिवृत्तीच्या टप्प्याचा एक भाग असू शकते. तुम्ही त्याची लक्षणे ओळखू शकता आणि त्यावर उपचार कसे करावे यासाठी तयारी सुरू करू शकता.
रजोनिवृत्तीपूर्व काय लक्षणे दिसतात?
रजोनिवृत्तीपूर्वी महिलांना प्रीमेनोपॉजचा अनुभव येतो. हे अनियमित मासिक पाळी, कधीकधी क्वचित मासिक पाळी किंवा कधीकधी अजिबात मासिक पाळी नसणे याद्वारे दर्शविले जाते. ही प्रक्रिया हळूहळू पुढे जाते आणि एका टप्प्यावर, मासिक पाळी थांबते. ज्यामुळे रजोनिवृत्तीचा टप्पा पूर्ण होतो. हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की महिला त्यांच्या मासिक पाळी पूर्णपणे थांबेपर्यंत गर्भधारणेसाठी सक्षम असतात.
रजोनिवृत्ती दरम्यान आणि त्यानंतर काही काळासाठी, भरपूर घाम येणे, चेहऱ्यावर लालसरपणा आणि कधीकधी चिंता किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यासारख्या समस्या येऊ शकतात. मासिक पाळी थांबते तेव्हा ही लक्षणे हळूहळू कमी होतात आणि नंतर पूर्णपणे नाहीशी होतात.
रजोनिवृत्ती महिलांच्या मानसिक आरोग्यावर देखील परिणाम करते. या काळात महिलांना चिडचिड, चिंता, निद्रानाश, लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण, वाढलेला थकवा, डोकेदुखी, ताण आणि नैराश्य येऊ शकते. योनीमार्गात कोरडेपणा, संभोग करताना वेदना देखील होऊ शकतात. महिलांना मूत्रमार्गात संसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. रजोनिवृत्तीनंतर, महिलांची हाडे कमकुवत होतात, त्यांची त्वचा अधिक संवेदनशील आणि कोरडी होते आणि हृदयरोगाचा धोका वाढतो.
महिलांनी या काळात ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आणि रास्पबेरी सारख्या बेरींचा समावेश करावा. यामध्ये पोषक आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. यामुळे वजन नियंत्रित करण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त आहारात ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, सोयाबीन, विविध शेंगा, कोबी सारख्या विविध भाज्यांचे सेवन वाढवावे.
आहारात कॅल्शियमयुक्त पदार्थ आणि व्हिटॅमिन डी वाढवा. तुम्ही तुमच्या आहारात अंडी, मासे, दूध, दही आणि चीज समाविष्ट करू शकता, जे प्रथिने आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिडने समृद्ध असतात.
तुमच्या आहारातून या गोष्टी कमी करा
रजोनिवृत्तीच्या काळात असाल तर तुमच्या आहारातून साखर आणि मीठ कमी करा. मर्यादित प्रमाणात त्यांचे सेवन करणे चांगले. त्याऐवजी, बदाम, अक्रोड, हेझलनट, पाइन नट्स, भोपळ्याच्या बिया, सूर्यफुलाच्या बिया आणि अळशी यांसारख्या निरोगी चरबीचे सेवन वाढवा.
अल्कोहोलचे सेवन करत असाल तर टाळा किंवा लक्षणीयरीत्या कमी करा. धूम्रपान देखील पूर्णपणे बंद केले पाहिजे.
महिलांनी रजोनिवृत्तीपूर्वी काही महत्त्वाच्या चाचण्या कराव्यात, जसे की अशक्तपणा चाचणी, ऑस्टियोपोरोसिस चाचणी आणि मधुमेह तपासणी करुन घ्यावी. रजोनिवृत्तीनंतर रक्तस्त्राव, स्तनांमध्ये गाठी, लघवी गळती किंवा सतत गरम चमक येणे यासारखी लक्षणे जाणवत असतील तर तुम्ही स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. काही औषधे आणि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपीने यावर उपचार केले जाऊ शकतात.