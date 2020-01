संतांनी लिंगायत आमदारासाठी मागितले मंत्रिपद, भर सभेत चिडले मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा

कर्नाटकात पंचमशाली समुदायच्या एका संतांनी सार्वजनिक मंचावर लिंगायात आमदाराला मंत्रिपद देण्यास मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना सांगितले. त्यावरून मुख्यमंत्री येडियुरप्पा चांगलेच चिडले. मंचावरच दोघांमध्ये वाद झाला.

Karnataka: An argument broke out b/w CM BS Yediyurappa&Panchamasali Mutt seer Vachananda Swami on stage at event in Haveri as Vachananda Swami demanded ministership for Murugesh Nirani; said,”Yediyurappa will lose support of Panchamasali Lingayaths, if not accommodated.”(14.01) pic.twitter.com/qybsL234q1

— ANI (@ANI) January 15, 2020