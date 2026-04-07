वन जमिनीचा वापर करणाऱ्यांवर वनविभाग कारवाई करेल, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या सूचना

लोकशाही दिनातील प्रलंबित अर्जांसह चालू अर्ज लवकरात लवकर मार्गी लावावेत. वन जमिनींवर जर कोणी काम करत असेल तर वन विभागाने सतर्क राहून अशांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज लोकशाही दिन झाला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, प्र. निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वजीत गाताडे, पोलीस उपअधीक्षक राधिका फडके, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रविंद बिरादार आदी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. जिंदल यांनी मागील प्रलंबित अर्जांचा आढावा घेतला. नव्याने दाखल अर्जांबाबत काय कार्यवाही केली याबाबतही संबंधित विभागाने अहवाल देण्याबाबत सांगितले. प्रलंबित अर्ज तसेच लोकशाही दिनात येणारे अर्ज तात्काळ मार्गी लावावेत. त्याबाबतचा अहवाल आठवड्याभरात द्यावा. जिल्हा परिषद, बांधकाम विभागाने आलेल्या अर्जाबाबत योग्य प्रक्रिया राबविली आहे का हे तपासावे. नसल्यास, जमिनीच्या नुकसानीचा मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करावी. मोजणीचे विषय मार्गी लावावेत. ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र किल्ले रसाळगड येथील जनसुविधा केंद्र, रस्त्यांचे डांबरीकरण, सरंक्षण भिंत याबबात जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी पुरातत्व विभागाशी पत्रव्यवहार करावा. वन विभागाने त्यांच्या जमिनींवर कोणीही कामे करीत असतील तर त्यावर कारवाई करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – राजापूर तालुक्यातील 51 ग्रामपंचायतीची प्रभाग रचना जाहीर

Ratnagiri News – वेळास समुद्रकिनारी कासव महोत्सवाचा श्री गणेशा; 231 पिल्लांचा अरबी समुद्रात यशस्वी प्रवास

IPL 2026 – एक-दोन नव्हे 6 यॉर्कर्सचा भेदक मारा, नेट प्रॅक्टिसमध्ये अर्जुन तेंडुलकरचा जलवा; पाहा Video

दोनवेळा रद्द झालेल्या अंदाज समितीचा 8 एप्रिलपासून नांदेड दौरा; जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतली आढावा बैठक

मराठी अभिनेता शेखर फडके याला पितृशोक, सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

धर्माबादमध्ये सट्टेबाजीतील म्होरक्या मनोज मानधनीला अटक; नांदेड व तेलंगणा पोलिसांची कारवाई

200 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणातील आरोपी सुकेश चंद्रशेखरला जामीन मंजूर

IPL 2026 – धोनीच्या नसण्याने ‘CSK’ला फारसा फरक पडणार नाही; हैदराबादच्या फलंदाजाचे मोठे वक्तव्य

न्यूझीलंडमध्ये टाउपॉ सरोवरात बुडून हिंदुस्थानी तरुणाचा मृत्यू; पवईतील श्रीराम कुटुंबावर शोककळा