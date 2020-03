Corona management – देशभरात सांगली फॉर्म्युला हीट, अन्य राज्याच्या नागरिकांनी केली मागणी

कोरोनाचे संकट रोखण्यासाठी आजपासून संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात लॉकडाऊनचा निर्णय या आधीच घेण्यात आला आहे. मात्र जीवनावश्यक वस्तू जसे दूध, औषधे, भाजीपाला, किराणा इत्यादी सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी लोक घाबरून बाजारात गर्दी करतानाचे चित्र दिसत आहे. हा प्रकार रोखण्यासाठी सांगली जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाने जबरदस्त शक्कल लढवली आहे.

सांगली जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाने जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा पुरवण्यासाठी मोबाईल क्रमांक जरी केले आहेत. नागरिकांनी या क्रमांकावर आपल्याला काय हवे ते काळवायचे आहे. त्यानंतर पोलीस किंवा जिल्हा प्रशासनातील व्यक्ती लोकांना त्यावस्तू पोहोचवतील. सांगली शहर, मिरज, कुपवाड या भागात ही सेवा पुरवली जाणार आहे. यामुळे साठेबाजीला आळा बसणार आहे, तसेच वाढीव दराने वस्तू विक्रीला आळा बसणार आहे.

देशभरात सांगली फॉर्म्युला हीट झाला असून अन्य राज्याच्या लोकांनी केली अशी सोय आपल्याकडे केली जावी असे ट्विटर तेथील प्रशासनाला टॅग करून विनंती केली आहे.

Maharashtra: Sangli district administration releases contact numbers for citizens to get home delivery of essential items on call. Police personnel and district administration will facilitate delivery. Service being provided in Kupwad, Miraj and Sangli city for now #21daylockdown pic.twitter.com/EycKOItH5C — ANI (@ANI) March 25, 2020

