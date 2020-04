Corona देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 15 हजाराच्या पार

देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 15 हजाराच्या पार गेला आहे. गेल्या 24 तासात देशात 1334 कोरोनाचा नवे रुग्ण आढळून आले असून 27 जणांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी देशातील कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांचा आकडा देखील पाचशेच्या पार गेला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने घेतलेल्य़ा पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.

1334 new #COVID19 cases & 27 deaths have been reported in last 24 hours, taking total cases to 15712 & deaths to 507 in India. No new case reported in Mahe in Puducherry & Karnataka’s Kodagu in the last 28 days. Lav Aggarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/YsaMPJOnx5

— ANI (@ANI) April 19, 2020