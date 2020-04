Corona Virus Update -देशातील लॉकडाऊनचा कालावधी 3 मेपर्यंत वाढवला

देशातील कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेली चिंताजनक परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. देशात गेल्या 24 तासात 31 जणांचा बळी गेला असून 1211 नवे कोरोनाग्रस्त सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशाला सकाळी 10 वाजता संबोधित करणार आहेत.

