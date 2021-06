Video – छपऱ्यात हवाबाण! कोरोना लसीऐवजी नागरिकाला टोचलं हवेचं इंजेक्शन, घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल

बिहारच्या छपरा जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. कोरोनाची लस घ्यायला आलेल्या एका व्यक्तीला रिकामं इंजेक्शन टोचण्यात आलं आहे. ज्या नर्सने हा प्रकार केला आहे तिचं नाव चंदा देवी असून तिला लस टोचण्याच्या कामावरून तात्पुरत्या स्वरुपात हटवण्यात आलं आहे. चंदा देवी हिच्याकडून या प्रकाराबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आलं होतं, यावर तिने ही मानवी चूक असल्याचं म्हटलंय. ज्या नागरिकासोबत हा प्रकार घडला आहे, त्याला कोरोनाची लस पुन्हा दिली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

Somewhere in #Bihar , Look at Bihari style , without vaccine giving injection, but friends were recording everything on mobile & when they came back to home , saw the truth @DrJwalaG @ShibuVarkey_dr @mangalpandeybjp @ArvinderSoin #FreeVaccine pic.twitter.com/IcCwFTXlMy

— The Warrior X (@optimusprime699) June 24, 2021