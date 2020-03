जीवघेण्या कोरोना व्हायरसचा मुंबईत शिरकाव, दोघांना लागण झाल्याचे स्पष्ट

जीवघेण्या कोरोना व्हायरसचा मुंबईत शिरकाव झाला आहे. मुंबईतील दोघांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची संख्या आता 7 वर पोहोचली आहे. मुंबईत आढळलेल्या रुग्णांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

दुबईला फिरायला गेलेल्या पुण्याच्या दाम्पत्याला कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर मंगळवारी त्या दाम्पत्याच्या मुलीला, सहप्रवाशाला आणि त्यांना मुंबईहून पुण्याला सोडायला गेलेल्या ओला चालकालाही कोरोना झाल्याचे उघड झाले. बुधवारी आणखी दोन सहप्रवाशांना कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाल्याचे खळबळ उडाली आहे. या रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Public Health Department of Maharashtra: 2 more patients admitted at a Mumbai Hospital have tested positive for #Coronavirus. There are 7 positive cases in the state now.

