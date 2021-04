Coronavirus – केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी

देशात दिवसागणित कोरोनाचे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत. अशातच महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आणि मध्य प्रदेश यासह 10 राज्यात लसीसोबतच रेमडेसिवीर इंजेक्शनचाही तुटवडा जाणवत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकराने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद सरकारने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. एएनआयने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

कोरोनाची सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन दिले जाते. कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याने या इंजेक्शनचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकराने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. दरम्यान, गेल्या 24 तासात देशात 1.52 लाखांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे.

Export of injection Remdesivir and Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients (API) prohibited till the COVID19 situation in the country improves: Government of India pic.twitter.com/KLENjzTNyn

— ANI (@ANI) April 11, 2021