Corona – महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या वाढली, आणखी तिघांना लागण झाल्याचे स्पष्ट

चीनच्या वुहान शहरातून जगभरात पसरलेल्या कोरोना व्हायरसची दहशत वाढत आहे. जगभरामध्ये आतापर्यंत 3600 जणांचा यामध्ये मृत्यू झाला असून आता कोरोना व्हायरस महाराष्ट्रातही पोहोचला आहे. पुणे शहरात दुबईला जावून आलेल्या एका दाम्पत्याला कोरोनाची लागण झाल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले होते. मंगळवारी या दाम्पत्याच्या मुलीची, त्यांना मुंबईहून पुण्याला घेऊन येणाऱ्या ओला चालकाची व सहप्रवाशाची तपासणी करण्यात आली असता त्यांनाही कोरोनाची लागण झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 5 वर पोहोचली आहे. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभागाने यास दुजोरा दिला आहे.

Three test positive for coronavirus in Pune on Tuesday, total number of confirmed cases in Maharashtra five: state govt

— Press Trust of India (@PTI_News) March 10, 2020