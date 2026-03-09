परराज्यात नोंदणी असलेल्या बाईक टॅक्सींवर कठोर कारवाई करा, आमदार सुनील शिंदे यांची विधानपरिषदेत मागणी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी धोरण २०२५ च्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न शिवेसना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सुनील शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत आक्रमकपणे मांडला. केवळ दंडात्मक कारवाईवर न थांबता, नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी सरकारकडे केली.

सुनील शिंदे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले की, राज्याच्या नवीन धोरणानुसार केवळ इलेक्ट्रिक बाईकनाच टॅक्सी म्हणून व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी परराज्यात नोंदणी झालेल्या आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईकचा टॅक्सी म्हणून सर्रास वापर सुरू आहे. या अनधिकृत वाहनांमुळे वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवले जात असून पर्यावरणाच्या हेतूलाही हरताळ फासला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या व्यवसायात स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप शिंदे यांनी केला. “बाईक टॅक्सी क्षेत्रात सध्या परराज्यातील तरुण मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत, तर महाराष्ट्रातील स्थानिक तरुण रोजगारापासून वंचित राहत आहेत, स्थानिकांना जास्त टक्का देण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय आपण घेणार आहेत का?”, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

टी-20 विश्वविजेतेपदानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा हुंकार; नवीन लक्ष्य केलं निश्चित! नेमकं काय म्हणाला?

Israel Iran War – तुम्ही 200 डॉलरने तेल खरेदी करू शकत असाल तरच युद्ध सुरू ठेवा! इराणचा इशारा

T20 World Cup – टीम इंडिया झाली मालामाल! पाहा कोणाला किती मिळाले बक्षीस… ऑस्ट्रेलियाची झोळी रिकामी?

मुंबईतील पहिले मँग्रोव्ह उद्यान नागरिकांसाठी खुले करा, आदित्य ठाकरे यांची सरकारकडे मागणी

बिर्ला कॉलेज फसवणूक प्रकरण, दोषींवर कारवाई तर, निर्दोष विद्यार्थ्यांना भयमुक्त करा; भास्कर जाधवांची सरकारकडे मागणी

Israel Iran War – तुर्कीयेची युद्धात उडी; भूमध्य समुद्रात इराणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र बुडवले

तेल’कट’! सौदी अरेबियाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे जगभरात खळबळ

निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध अविश्वास ठराव? संसदेत तृणमूल काँग्रेस मोठी पाऊले उचलण्याच्या तयारीत

प्रश्न विचारला नसताना स्पष्टीकरण देणे, हा खासदारांवर अन्याय; शशी थरूर यांनी जयशंकर यांना फटकारले