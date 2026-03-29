West Bengal Election 2026 – काँग्रेसकडून २८४ उमेदवारांची यादी जाहीर, बहरामपूरमधून अधीर रंजन चौधरी रिंगणात

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने रविवारीआपल्या २८४ उमेदवारांची संपूर्ण यादी जाहीर केली आहे. या यादीत काँग्रेसने अनेक दिग्गज नेत्यांना मैदानात उतरवले असून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात भवानीपूर मतदारसंघातून प्रदीप प्रसाद यांना उमेदवारी देऊन मोठे आव्हान उभे केले आहे. तसेच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी आपल्या बालेकिल्ल्यातून म्हणजेच बहरामपूरमधून पुन्हा एकदा निवडणूक लढवणार आहेत.
या निवडणुकीत काँग्रेसने कोणत्याही मोठ्या पक्षाशी युती न करता स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि भाजप यांच्यातील थेट लढतीत काँग्रेसने २८४ जागांवर आपले उमेदवार उभे करून त्रिकोणी लढत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापूर्वीच्या २०२१ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात खातेही उघडता आले नव्हते, त्यामुळे यावेळी जुन्या आणि नव्या चेहऱ्यांच्या संगमाने पक्ष पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.