संगणकातील ‘Ctrl+C’ आणि ‘Ctrl+V’चे जनक लॉरी टेस्लर यांचे निधन

संगणक अर्थात कंप्यूटर (computer) ही काळाची गरज आहे. जगभरामध्ये बहुतांश काम आज संगणकावर होते. याच कंप्यूटरच्या किबोर्डवरील Ctrl+C आणि Ctrl+V या key चा वापर सर्वाधिक होतो. माहिती कॉपी आणि पेस्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या key चे जनक लॉरी टेस्लर (Larry Tesler) यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 74 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

लॉरी टेस्लर यांनी 1960 च्या दशकामध्ये अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये कंप्यूटर इंजिनियर म्हणून काम सुरू केले होते. आपल्या कामाचा वेग वाढण्यासाठी आणि कामात सुटसुटीतपणा येण्यासाठी त्यांनी कंप्यूटरमध्ये Ctrl+C आणि Ctrl+V या कमांडचा शोध लावला. कारकीर्दीच्या सुरुवातीला झेरॉक्स (Xerox) कंपनीमध्ये काम केलेल्या लॉरी टेस्लर यांनी येथेच Ctrl+C आणि Ctrl+V या key चा शोध लावला. लॉरी यांच्या निधानंतर झेरॉक्स कंपनीने एक ट्वीट करून त्यांच्या कार्याची प्रशंसा केली आणि त्यांच्या निधनबाबत दु:ख व्यक्त केले.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

— Xerox (@Xerox) February 19, 2020