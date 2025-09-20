युरोपातील तीन प्रमुख विमानतळांवर सायबर हल्ले; अनेक उड्डाणे रद्द, प्रवासी अडकले

युरोपातील प्रमुख विमानतळांवर आज सायबर हल्ल्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला असून, लंडन हीथ्रो, ब्रुसेल्स आणि बर्लिन ब्रँडनबर्ग यांसारख्या विमानतळांवर चेक-इन आणि बोर्डिंग प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. या हल्ल्यामुळे अनेक उड्डाणे रद्द झाली असून, हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले आहेत. विमान कंपन्या आणि विमानतळ प्रशासनाने मॅन्युअल चेक-इनची व्यवस्था केली असली, तरी प्रवाशांना मोठ्या त्रासाचा सामना करावा लागत आहे.
हा सायबर हल्ला अमेरिकन कंपनी कोलिन्स एरोस्पेसच्या MUSE सॉफ्टवेअरवर करण्यात आला असून, ही कंपनी RTX कॉर्पची सहायक आहे. ही कंपनी विमानतळांवरील सेल्फ-सर्व्हिस किऑस्क, चेक-इन, बोर्डिंग पास प्रिंटिंग आणि बॅग टॅगिंगसाठी तंत्रज्ञान पुरवते. हल्ल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक चेक-इन आणि बॅग ड्रॉप प्रक्रिया बंद पडली असून, युरोपातील अनेक विमानतळांवर याचा परिणाम झाला आहे.
कोलिन्स एरोस्पेसने याबाबत निवेदन जारी करून सांगितले की, “आम्हाला काही विमानतळांवर आमच्या MUSE सॉफ्टवेअरशी संबंधित सायबर समस्या समोर आल्या आहेत. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक चेक-इन आणि बॅग ड्रॉप प्रक्रिया प्रभावित झाली आहे. पण ही समस्या मॅन्युअल चेक-इनद्वारे सोडवता येते.”