Dahi Handi 2025 – मुंबईत दहीहंडी उत्सवाला गालबोट; एका गोविंदाचा मृत्यू, 30 जखमी

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई सर्वत्र दहीहंडीचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. थरावर थर लावण्यासाठी गोविंदांची लगबग सुरू आहे. सर्वत्र जल्लोषाचे वातावरण आहे. कोकण नगर गोविंद पथकासह जय जवान गोविंद पथकाने 10 थर लावत विश्वविक्रम केला. मात्र दुसरीकडे मानखुर्दमध्ये एका गोविंदाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. तसेच अनेक गोविंदा जखमी झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मानखुर्दमध्ये दहीहंडीचा रोप बांधताना हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मानखुर्दच्या महाराष्ट्र नगर येथे ही दुर्घटना घडली आहे. बाल गोविंदा पथकातील 32 वर्षी गोविंदा जगमोहन शिवकुमार चौधरी दहीहंडी रोप बांधण्यासाठी वर चढला असताना तोल गेल्याने तो खाली पडला. त्याला तात्काळ जखमी अवस्थेत गोवंडीतील शताब्दी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारांपूर्वी डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. मुंबईतील दहीहंडी उत्सवामध्ये आतापर्यंत 30 गोविंदा जखमी झाले आहेत, तर एकाचा मृत्यू झाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडणूक आयोगाची उद्या दुपारी 3 वाजता पत्रकार परिषद, SIR वर काय बोलणार याकडे लक्ष

अलास्कामध्ये ट्रम्प-पुतीन यांची भेट आणि चर्चा, हिंदुस्थानने दिली प्रतिक्रिया

‘लापता वोट’, मतचोरीविरोध काँग्रेसने जारी केला व्हिडीओ

राहुल गांधींची 17 ऑगस्टपासून ‘मतदान अधिकार यात्रा’, 16 दिवस करणार बिहारमध्ये प्रवास

Latur News – लातूरला मोठा दिलासा, मांजरा धरण 90 टक्के भरल्याने चार दरवाज्यांमधून नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग

10 थरांची विश्वविक्रमी सलामी, कोकण नगर गोविंदा पथकाने जय जवानचा विक्रम मोडला

दादरमध्ये पसायदान संस्थेने आयोजित केलेल्या दहीहंडी उत्सवात जय जवान पथकाने रचले नऊ थर, पहा व्हिडीओ

ठाकरे बंधुंचे टार्गेट मुंबई, मराठी माणसाची मुंबई मोदी-शहांच्या व्यापारी मंडळाच्या ताब्यात जाऊ द्यायची नाही!- संजय राऊत

15 वर्षाच्या मुलाला डसला किंग कोब्रा, 76 इंजेक्शननंतर वाचले प्राण