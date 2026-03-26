अधिवेशन आहे की लक्षवेधिशन आहे? वाढत्या लक्षवेधींवरून जयंत पाटलांचा संतप्त सवाल

हे अधिवेशन आहे की लक्षवेधिशन आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते जयंत पाटील यांनी वाढत्या लक्षवेधी सूचनांवरून संतप्त सवाल आज विधानसभेत उपस्थित केला.

अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेताना जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनांच्या वाढत्या संख्येवरून प्रश्न केला. लक्षवेधी सूचना जास्त वेळ येतात आणि नियम 293च्या वरील चर्चा संध्याकाळी उशिरा घेतात. पहिल्या दिवसापासून अखेरच्या दिवसापर्यंत लक्षवेधी सूचना सुरू आहेत, अशा शब्दात जयंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर लक्षवेधी सूचना घेण्यासाठी पावणे दोनशे सदस्यांनी सह्या केल्या असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जयंत पाटील यांच्या निदर्शनास आणले.

त्यानंतर अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना जयंत पाटील यांनी आखाती युद्ध, गॅस तुटवडा, अजित पवार यांच्या विमानाला झालेला अपघात यावरही भाष्य केले. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची चौकशी व्हावी यासाठी एफआयआर दाखल करण्याचे प्रयत्न झाले. अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला यावर महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वास नाही. यामध्ये काही काळंबेरं आहे का, असा प्रश्न लोकांच्या मनात आहे. अपघाताची सीआयडी चौकशी सुरू आहे, पण एफआयआर दाखल करून तपास होण्यास काय हरकत आहे? सरकार एफआयआर का टाळत आहे? त्यामुळे लोकांच्या मनात शंका वाढते. एफआयआर दाखल करून ‘दूध का दूध पानी का पानी’ होऊ द्यात अशी मागणी त्यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अजितदादांच्या विमान अपघातामागे घातपात असेल तर मुडदाही खोदून काढू, देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळिमा फासणारे अधिवेशन, विरोधी पक्षाचा महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला

कोकण पर्यटनासाठी जाहीर योजनांची अंमलबजावणी नाही! सुनील शिंदे यांनी वेधले लक्ष

महाराष्ट्र ड्रग्जच्या विळख्यात, वर्षभरात 14 हजार गुन्हे, 10 हजारांवर अटक; विधान परिषदेत विरोधक आक्रमक  

बिबटे आता अंगणात येऊ लागलेत, वन विभाग काय करतोय? नाना पटोले यांचा सवाल

आरेतील बांधकामाचे सॅटेलाईट मॅपिंग

शिवसेनेच्या वाघाने ‘सुरत’चा मुद्दा उपस्थित करताच विधानसभेत शिंदे गटाचा थयथयाट, एकट्या नितीन देशमुखांना रोखायला आठ-आठ आमदार सरसावले

कामाठीपुराचा समूह पुनर्विकास लवकरच, काम दोन महिन्यांत सुरू होणार; आठ हजार कुटुंबांना मोठा दिलासा

लाडक्या बहिणींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महामंडळांच्या योजना