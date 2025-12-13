Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 13 डिसेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

>> योगेश जोशी, [email protected]
मेष
ग्रहस्थिती – चंद्र षष्ठ स्थानात, राहू आय स्थानात, शनी व्ययात
आजचा दिवस – आजचा दिवस त्रासदायक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृतीच्या तक्रारी जाणवणार आहे
आर्थिक – उधारउसनवारीचे व्यवहार करू नका
कौटुंबिक वातावरण – कटुंबियांसोबत तणाव जाणवणार आहे
वृषभ
ग्रहस्थिती – चंद्र पंचम स्थानात, राहू कर्म स्थानात, शनी आय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस शुभ समाचार मिळण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – मनातील उत्साह वाढणार आहे
आर्थिक – उत्पन्नवाढीसाठी चांगल्या संधी मिळतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस प्रसन्नतेत जाणार आहे
मिथुन
ग्रहस्थिती – चंद्र चतुर्थ स्थानात, राहू भाग्य स्थानात, शनी कर्म स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सुखाचा ठरण्याची शक्यता आहे
आरोग्य – थकवा जाणवण्याची शक्यता आहे
आर्थिक – घरासाठी मोठे खर्च होणार आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे
कर्क
ग्रहस्थिती – चंद्र तृतीय स्थानात, राहू अष्टम स्थानात, शनी भाग्यात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस मानसन्मानाचा ठरणार आहे
आरोग्य – प्रवासात प्रकृतीची काळजी घ्या
आर्थिक – कार्यक्षेत्रात लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत प्रवास होण्याची शक्यता आहे
सिंह
ग्रहस्थिती – चंद्र द्वितीय स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजच्या दिवस फायद्याचा ठरणार आहे
आरोग्य – मनोबल वाढणार आहे
आर्थिक – मोठा आर्थिक लाभ होण्याचे योग आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
कन्या
ग्रहस्थिती – चंद्र प्रथम स्थानात, राहू सप्तम स्थानात , शनी अष्टमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – मनावरील दडपण दूर होणार आहे
आर्थिक – आर्थिक आवक वाढणर आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस समाधानात जाणार आहे
तूळ
ग्रहस्थिती – चंद्र व्यय स्थानात, राहू पंचम स्थानात, शनी षष्ठ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस ताणतणावाचा ठरणार आहे
आरोग्य – डोकेदुखी त्रास देणार आहे
आर्थिक – अचानक खर्च उभे ठाकणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे
वृश्चिक
ग्रहस्थिती – चंद्र आय स्थानात, राहू चतुर्थ स्थानात, शनी पंचमात
आजचा दिवस – आजचा दिवस लाभदायक ठरणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – मोठ्या आर्थिक लाभाचे योग आहेत
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत पिकनिकचे बेत ठरतील
धनु
ग्रहस्थिती – चंद्र कर्म स्थानात, राहू तृतीय स्थानात, शनी चतुर्थ स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस कामे पूर्ण करणयावर भर द्या
आरोग्य – पथपाण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे
आर्थिक – आर्थिक कामे रखडण्याची शक्यता आहे
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसाठी वेळ काढावा लागणार आहे
मकर
ग्रहस्थिती – चंद्र भाग्य स्थानात, राहू द्वितीय स्थानात, शनी तृतीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस मनासारख्या घटना घडणार आहे
आरोग्य – मन प्रसन्न राहणार आहे
आर्थिक – महत्त्वाची आर्थिक कामे पूर्ण होतील
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत दिवस आनंदात जाणार आहे
कुंभ
ग्रहस्थिती – चंद्र अष्टम स्थानात, राहू प्रथम स्थानात, शनी द्वितीय स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस प्रकृतीच्या तक्रारी वाढणार आहे
आरोग्य – जुने विकार डोके वर काढणार आहे
आर्थिक – आर्थिकव्यवहार काळजीपूर्वक करा
कौटुंबिक वातावरण – कुटुंबियांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे
मीन
ग्रहस्थिती – चंद्र सप्तम स्थानात, राहू व्यय स्थानात, शनी प्रथम स्थानात
आजचा दिवस – आजचा दिवस सकारात्मक ठरणार आहे
आरोग्य – प्रकृती चांगली राहील
आर्थिक – व्यवसायातून चांगल्या संधी मिळणार आहेत
कौटुंबिक वातावरण – जोडीदारासोबत दिवस मौजमजेत जाणार आहे