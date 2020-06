पाकिस्तानी वृत्तपत्राचे संपादक म्हणतात, पंतप्रधान इम्रान खानपेक्षा मुख्यमंत्री योगी बरे

पाकिस्तानचे वृत्तपत्र डॉनच्या संपादकांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांची तुलना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी केली आहे. तसेच कोरोनाचे संकट हातळण्यात योगींनी चांगले काम केले असेही संपादकांनी म्हटले आहे.

डॉनचे संपादक फहद हुसैन यांनी ट्विट करून पाकिस्तान आणि उत्तर प्रदेशची तुलना केली आहे. हुसैन यांनी उत्तर प्रदेश आणि पाकिस्तानच्या कोरोना संकटाचा एक ग्राफ पोस्ट केला आहे. उत्तर प्रदेश आणि पाकिस्तानची तुलना करताना हुसैन म्हणाले की, पाकिस्तानची लोकसंख्या, घनता कमी तर आणि माणशी उत्पन्न उत्तर प्रदेशपेक्षा जास्त आहे. तरी उत्तर प्रदेशमध्ये लॉकडाऊनचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. पण पाकिस्तानला ते जमले नाही. त्यामुळे देशात मुत्यूदर जास्त आहे. पाकिस्तानची लोकसंख्या 20 कोटी तर उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 22 कोटी आहे तरी उत्तर प्रदेशमध्ये मृत्यूदर कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

But today our focus is on battling the scourge of #COVIDー19 & it is important that data comparisons are not twisted for partisan politicking. Govt of UP would do better if it did not pollute the fight against pandemic with toxicity of petty adverserial politics (5/5)

— Fahd Husain (@Fahdhusain) June 8, 2020