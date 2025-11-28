Delhi Air Quality: दिल्लीत परिस्थिती ‘अत्यंत गंभीर’; बहुतांश भागात हवेची गुणवत्ता घसरली

दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता शुक्रवारी सकाळी अधिक खालावल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे दिल्लीकरांच्या दिवसाची सुरुवात प्रदूषित हवेने झाली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) आकडेवारीनुसार, सकाळी ८:०० वाजता शहराचा एकूण हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ३८४ पर्यंत पोहोचला होता. हा निर्देशांक ‘अत्यंत खराब’ (Very Poor) श्रेणीत येतो. दिल्ली आता प्रदुषणाची राजधानी बनली आहे, अशा प्रतिक्रिया लोक व्यक्त करत आहेत.
शहरात सर्वाधिक प्रदूषणाची नोंद मुंडका येथे झाली, जिथे AQI ४३६ होता. त्यानंतर रोहिणी (४३२), आनंद विहार (४०८) आणि जहांगीरपुरी (४२०) या भागांमध्येही ‘गंभीर’ श्रेणीतील हवा गुणवत्ता दिसून आली, ज्यामुळे दिल्लीच्या अनेक भागांमध्ये हवामान झपाट्याने बिघडल्याचे संकेत मिळत आहेत.
इतकेच नाही तर शेजारील शहरांची स्थितीही फार वेगळी नव्हती. नोएडाचा AQI ४०४ नोंदवला गेला आणि तो ‘गंभीर’ श्रेणीत पोहोचला. तर ग्रेटर नोएडा (AQI ३७७) आणि गाझियाबाद (AQI ३५०) येथे ‘अत्यंत खराब’ हवा गुणवत्ता नोंदवण्यात आली.
CPCB च्या माहितीनुसार, दिल्लीतील ३९ पैकी १९ केंद्रांवर सकाळी ८:०० वाजता AQI ४०० च्या वर नोंदवला गेला. यामध्ये पंजाबी बाग (४१७), आरके पुरम (४१८), वझीरपूर (४१६) आणि नरेला (४०७) यांचा समावेश आहे. चांदनी चौक (४०८), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (४०१) आणि बुराडी क्रॉसिंग (४०३) यांसारख्या इतर प्रमुख क्षेत्रांचाही ‘गंभीर’ श्रेणीत समावेश आहे.
दिल्लीत गुरुवारी दिवसभर दाट धुक्याची (Smog) स्थिती होती आणि २४ तासांचा सरासरी AQI ३७७ नोंदवला गेला होता. बुधवारच्या ३२७, मंगळवारच्या ३५२ आणि सोमवारच्या ३८२ च्या तुलनेत गुरुवारी प्रदूषण वाढले होते.
CPCB मानके नुसार AQI श्रेणी:
० ते ५०: ‘चांगला’ (Good)
५१-१००: ‘समाधानकारक’ (Satisfactory)
१०१-२००: ‘मध्यम’ (Moderate)
२०१-३००: ‘खराब’ (Poor)
३०१-४००: ‘अत्यंत खराब’ (Very Poor)
४०१-५००: ‘गंभीर’ (Severe)
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजीच्या डिसिजन सपोर्ट सिस्टीमच्या आकडेवारीनुसार, गुरुवारी दिल्लीच्या प्रदूषणात वाहनांतून होणारे उत्सर्जन (Vehicular Emissions) सर्वाधिक (१९.५ टक्के) योगदान देणारे कारण ठरले. गाझियाबादचे योगदान ८.२ टक्के, बागपतचे ७.३ टक्के होते, तर शेतातील कचरा जाळण्याचा (Stubble Burning) वाटा ०.७ टक्के होता.
केवढं हे प्रदूषण, 500 मीटरपुढचे काहीच दिसत नाही…न्यायालयाला चिंता, आज तातडीने सुनावणी
दरम्यान, एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट आयोगाने (CAQM) ‘श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजना (GRAP) स्टेज-३’ चे निर्बंध हटवल्यानंतर गुरुवारी दिल्लीतील शाळांनी पूर्णपणे प्रत्यक्ष वर्ग (Physical Classes) पुन्हा सुरू केले. हवेच्या गुणवत्तेत अल्पकालीन सुधारणा झाल्याचे कारण देत शिक्षण संचालनालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी केलेले ‘हायब्रीड लर्निंग’ (Hybrid Learning) चे निर्देश मागे घेतले.
Delhi Air Quality ‘Severe’ as AQI Crosses 400 Mark; Pollution Worsens in NCR
Delhi’s overall AQI hit 384 (‘Very Poor’), with key areas like Mundka (436) and Rohini (432) reaching ‘Severe’ levels. Noida also entered the severe category as pollution spiked across the National Capital Region (NCR). Vehicular emissions remain the largest contributor.
