दिल्ली हिंसाचार – अग्निशमन दलाच्या जवानाला जाळण्याचा प्रयत्न

दिल्लीत सोमवारी CAA आणि NRC विरोधात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यात एका पोलीस शिपायाचा मृत्यू झाला. आंदोलकांनी एका अग्निशमन दलाच्या जवानाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Fire Director, #NortheastDelhi: We received total 45 fire calls since yesterday till 3 am today; 3 firemen got injured, 1 fire tender was set ablaze. https://t.co/N2yQ2eypt9

— ANI (@ANI) February 25, 2020