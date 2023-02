87व्या वर्षी धर्मेंद्र यांची नवी इनिंग, लवकरच झळकणार वेबसिरीजमध्ये

बॉलिवूडमध्ये अनेक बडे चेहरे आता बदलत्या ट्रेंडनुसार वेबसिरीजचा मार्ग चोखाळताना दिसत आहेत. अनेक दिग्गज अभिनेते ओटीटी माध्यमाला आजमावून पाहत आहेत. अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर ते माधुरी दीक्षित, रवीना टंडनसारखे दिग्गज कलाकार ओटीटी माध्यमात काम करताना दिसत आहेत. आता या यादीत अजून एका दिग्गज अभिनेत्याची भर पडली आहे.

आपल्या दमदार भूमिकांच्या बळावर प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवलेले अभिनेते धर्मेंद्र आता ओटीटीमधील पदापर्णासाठी सज्ज झाले आहेत. अभिनेते धर्मेंद्र वयाच्या 87व्या वर्षी वेबसिरीजमध्ये काम करणार आहेत. धर्मेंद्र यांनी आपल्या ट्वीटर अकाऊंटवरून ही माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे यातील त्यांच्या लूकने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे.

लवकरच ते ‘ताज डिव्हायडेड बाय ब्लड’ असं या वेबसिरीजचं नाव आहे. त्यात ते शेख सलीम चिश्ती या सुफी संताची भूमिका करणार आहेत. या विषयी बोलताना ते म्हणतात की, मित्रांनो, मी शेख सलीम चिश्ती या सुफी संतांची भूमिका आगामी ताज या मालिकेत करणार आहे. भूमिका छोटी असली तरी महत्त्वाची आहे. तुमच्या शुभेच्छांची गरज आहे, अशी कॅप्शन त्यांनी दिली आहे. या आगामी वेबसिरीजमध्ये धर्मेंद्र यांच्यासह नसिरुद्दीन शाह, अदिती राव हैदरी, शुभम कुमार मेहरा, आशिम गुलाटी हे कलाकार झळकणार आहे.

Friends, i am playing Shaikh Slim Chishti ….a sufi saint, in film Taaj. A small but an important role………need your good wishes 🙏 pic.twitter.com/IQpAoaS67y

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) February 15, 2023