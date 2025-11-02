मतदार याद्यांचा घोळ सत्तेतील मित्रपक्षांसाठी अवघड जागेचं दुखणं, रोहित पवार यांचा महायुतीवर निशाणा

मतदार याद्यांचा घोळ सत्तेतील मित्रपक्षांची अवघड जागेचं दुखणं, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी महायुतीवर केली आहे. X वर एक पोस्ट करत ते असं म्हणाले आहेत.
X वर पोस्ट करत रोहित पवार म्हणाले आहेत की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युती नसल्याने बोगस मतदारयाद्यांचा फटका बसून गेम होईल या भीतीने सत्तेतील इतर दोन मित्रपक्ष प्रचंड चिंतेत पडले आहेत. या चिंतेतूनच अनेक आमदारांची खदखद आता समोर येत आहे. कालचा आमचा मोर्चा बघून तर सत्ताधारी इतर दोन पक्षातील काहींचे फोन आले असून दुबार तसेच बोगस मतदार रोखण्यासंदर्भात चर्चा केली. विधानसभेला गार गार वाटणारा मतदारयाद्यांचा घोळ आता मात्र अवघड जागेचं दुखणं झालंय असंच म्हणावं लागेल.”
ते पुढे म्हणाले की, “एकंदरीत महायुतीतच प्रचंड धुसफूस आहे. ही धुसफूस एवढी वाढलीय की MOA च्या निवडणुकीसाठी सुद्धा अजित पवारांना दोन दोनदा बैठका घ्याव्या लागत आहेत. सर्वच ठिकाणी भाजपा हस्तक्षेप करत असून भाजपसाठी दोन्ही मित्रपक्षांची एकता संपल्याचीच ही चिन्हे दिसत असून अमित शहा साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे कुबड्या काढून फेकण्याची ही नांदी म्हणावी लागेल. आता या कुबड्या अडकवल्या जातील की चुलीत पेटवल्या जातील हेच बघणे महत्वाचे ठरेल.”