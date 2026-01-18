ट्रम्प यांच्या 10 टक्के टॅरिफला युरोपियनचे प्रत्युत्तर; व्यापार करार थांबवला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कोणत्याही परिस्थितीत ग्रीनलँडवर ताबा घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांच्या या मनसुब्यांना युरोपियन युनियममधील देशांनी तीव्र विरोध केला आहे. या संघर्षात ट्रम्प यांनी डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंग्डम, नेदरलँड्स आणि फिनलंड या आठ युरोपीय देशांवर १०% टॅरिफ लादला आहे, तो १ फेब्रुवारीपासून लागू होईल. तसेच ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, ग्रीनलँडबाबत अमेरिकेच्या धोरणांना परवानगी दिली नाही, तर १ जूनपासून या देशांवरील कर २५% पर्यंत वाढवले जातील.
ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर युरोपियन युनियनने (EU) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. EU ने अमेरिकेसोबतचा दीर्घकाळ चाललेला ट्रान्सअटलांटिक व्यापार करार स्थगित केला आहे. युरोपियन संसदेच्या वरिष्ठ सदस्यांनी या निर्णयाची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की अमेरिकेच्या नवीन टॅरिफमुळे तणाव वाढल्याने व्यापार करार मंजूर होण्याच्या राजकीय संदर्भात मूलभूत बदल झाला आहे.
युरोपियन संसद सदस्य सिगफ्राइड मुरेसन म्हणाले की, गेल्या जुलैमध्ये झालेल्या EU-US व्यापार करारासह पुढे जाण्याची तयारी केली होती. त्यामुळे EU मध्ये अमेरिकन आयातीवरील कर काढून टाकले. त्यांनी X वर लिहिले की युरोपियन संसदेने गेल्या जुलैमध्ये झालेल्या EU-US व्यापार कराराला मान्यता देण्याची अपेक्षा होती, त्यामुळे EU मध्ये अमेरिकन आयातीवरील कर कमी झाला.मात्र, आता बदलत्या परिस्थितीत, त्या मंजुरीसाठी थोडा जास्त वेळ वाट पहावी लागेल.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ट्रम्प आणि उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी स्वाक्षरी केलेल्या व्यापार कराराने युरोपियन युनियनमधून आयातीवर १५% कर लादला होता, तर युरोपियन युनियनने अमेरिकन निर्यातीवर कर लादण्यास नकार दिला होता. तथापि, हा नवीन कर दोघांमध्ये तणाव निर्माण करत असल्याचे दिसून येते. युरोपियन पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष मॅनफ्रेड वेबर म्हणाले की वॉशिंग्टन आणि ब्रुसेल्समधील वाढत्या तणावामुळे कराराला राजकीयदृष्ट्या मान्यता देणे अशक्य झाले आहे. वेबर यांनी लिहिले की EPP EU-US व्यापार कराराचे समर्थन करते, परंतु ग्रीनलँडबाबत डोनाल्ड ट्रम्पच्या धमक्या पाहता, सध्या मान्यता देणे शक्य नाही. अमेरिकन उत्पादनांवरील 0 टक्के कर सध्यासाठी स्थगित करणे आवश्यक आहे.