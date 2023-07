ट्रॅकवर पाणी साचल्याने वडाळा ते मानखुर्द रेल्वे सेवा थांबवली

मुंबईत सध्या मुसळधार पाऊस पडत आहे. पावसामुळे कुर्ला येथे ट्रॅकवर पाणी साचल्याने वडाळा ते मानखुर्द रेल्वे सेवा थांबविण्यात आली आहे. सेंट्रल रेल्वेने ट्विटरवरून ही अधिकृत माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता हार्बर मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

A) Water logging at Kurla station of Harbour line-

DOWN Harbour from Wadala to Mankhurd section closed as safety precautionary measure from 14.45 hrs

B) Rest all sections are running.

UP HARBOUR and MAINLINE are running.

DOWN HARBOUR from CSMT to Wadala/Goregaon running

— Central Railway (@Central_Railway) July 21, 2023