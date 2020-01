आम्ही शिकत असताना ‘जेएनयू’मध्ये तुकडे-तुकडे गँग नव्हती! – परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर

जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठामध्ये रविवारी रात्री झालेल्या हिंसक हाणामारीवर राजकारण सुरू आहे. भाजप, काँग्रेस आणि दिल्ली सरकार एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. याच दरम्यान दिल्लीतील एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जेएनयू हिंसाचारावर विधान केले.

‘मी तुम्हाला एक नक्की सांगू शकतो की, मी जेव्हा जेएनयूमध्ये शिकत होतो, तेव्हा तिथे तुकडे-तुकडे गँग नव्हती’, असे विधान एस. जयशंकर यांनी केले आहे. एस. जयशंकर हे देखील जेएनयूचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांच्यासह निर्मला सितारमण या देखील याच विद्यापीठाच्या पदवीधर आहेत.

#WATCH “I can certainly tell you, when I studied in Jawaharlal Nehru University (JNU), we didn’t see any ‘tukde tukde’ gang there,” EAM Dr S Jaishankar at an event in Delhi. pic.twitter.com/9IgIZKQolx — ANI (@ANI) January 6, 2020

रविवारी जेएनयूमध्ये झालेल्या हाणापारीनंतरही एस. जयशंकर यांनी ट्वीट करून या घटनेची निंदा केली होती. जेएनयूमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची निंदा करत जयशंकर यांनी हे विद्यापीठाच्या परंपरा आणि संस्कृती विरोधात असल्याचे म्हटले होते.

Have seen pictures of what is happening in #JNU. Condemn the violence unequivocally. This is completely against the tradition and culture of the university. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 5, 2020

एस. जयशंकर यांच्यासह अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनीही या घटनेबाबत ट्वीट केले होते. जेएनयूमधून भयानक फोटो येत आहेत. मी ज्या जेएनयूला जाणते ते वादळी चर्चा आणि विचारांसाठी जाणले जात होते, हिंसाचारासाठी नाही. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये सरकारबाबत काहीही बोलले गेले असले तरीही, विद्यापीठ विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित असावे ही सरकारची धारणा असल्याचे सितारमण यांनी नमूद केले होते.

Horrifying images from JNU — the place I know & remember was one for fierce debates & opinions but never violence. I unequivocally condemn the events of today. This govt, regardless of what has been said the past few weeks, wants universities to be safe spaces for all students. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) January 5, 2020

दरम्यान, जेएनयूमध्ये घडलेल्या घटनेचे पडसाद देशभरात उमटले असून काँग्रेसने विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच देशभरातील विविध विद्यापीठांमध्ये जेएनयूमध्ये घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ आंदोलने करण्यात आली.