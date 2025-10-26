मद्यधुंद दुचाकीस्वाराच्या चुकीमुळे कुर्नुलचा अपघात, पोलिसांची माहिती

आंध्र प्रदेश पोलिसांनी रविवारी (26 ऑक्टोबर 2025) सांगितले की बेंगळुरूकडे जात असलेल्या बसमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेशी संबंधित मोटारसायकलवरील दोघे जण मद्यधुंद अवस्थेत होते. या अपघातात बसमधील 19 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता.
ही दुर्घटना 24 ऑक्टोबर रोजी कुर्नूल जिल्ह्यातील चिन्ना टेकुरु गावाजवळ घडली होती. मोटारसायकल स्लीपर बसच्या खाली गेली होती. बसने धडक देण्यापूर्वीच मोटारसायकल दुसऱ्या अपघातात सापडली होती. बसमध्ये एकूण 44 प्रवासी होते. धडकेनंतर मोटारसायकल काही अंतरापर्यंत बसखाली ओढली गेली, ज्यामुळे तिच्या पेट्रोल टाकीचा स्फोट झाला आणि बसला आग लागली.
कुर्नूल रेंजचे पोलिस उपमहानिरीक्षक कोया प्रविण यांनी ‘PTI’ला सांगितले की, फॉरेन्सिक तपासणीत नुकतीच पुष्टी झाली आहे की मोटारसायकलवरील दोन्ही व्यक्ती (शिव शंकर आणि एरी स्वामी) मद्यधुंद होते. पोलिसांना याची आधीच कल्पना होती, मात्र अधिकृत पुष्टीसाठी ते फॉरेन्सिक अहवालाची वाट पाहत होते.
DIG यांनी शनिवारी सांगितले की, दोघांनी एका ढाब्यावर जेवण केले होते आणि स्वामीने दारू पिल्याची कबुली दिली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, शिव शंकर रात्री अंदाजे दोनच्या सुमारास लक्ष्मीपुरम गावातून स्वामीला तुग्गली गावात सोडण्यासाठी निघाला होता.
कुर्नूलचे पोलिस अधीक्षक विक्रांत पाटील यांनी सांगितले की, रस्त्यात दोघे रात्री दोन वाजून 24 मिनिटांनी एका कार शोरूमजवळील पेट्रोल पंपावर इंधन भरायला थांबले होते. पेट्रोल पंपावर त्यांच्या थांबण्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात शंकर निष्काळजीपणे मोटारसायकल चालवताना दिसतो.
पेट्रोल पंपावरून निघाल्यानंतर थोड्याच वेळात मोटारसायकल घसरली, ज्यामुळे शंकर उजव्या बाजूला पडून डिव्हायडरवर आदळला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. पाटील यांनी सांगितले की, स्वामीने शंकरला रस्त्याच्या मधून ओढून तपासले आणि त्याचा मृत्यू झाल्याचे लक्षात आले. पाटील म्हणाले, “तो मोटारसायकल रस्त्याच्या कडेला घेऊन जाण्याचा विचार करत असतानाच, एक बस वेगाने आली आणि मोटारसायकलला चिरडत काही अंतरापर्यंत ओढत नेली.”
सलग दोन अपघात होऊन बसमध्ये भीषण आग लागल्यानंतर स्वामी घाबरला आणि आपल्या मूळ गावी तुग्गलीला पळून गेला. नंतर पोलिसांनी स्वामीला ताब्यात घेतले आणि या भीषण अपघाताचे महत्त्वाचे तपशील समजून घेण्यासाठी त्याची चौकशी केली.