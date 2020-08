राज्यात इ पासची अट रद्द, अनलॉक 4 ची गाईडलाईन्स जारी

इतर जिल्ह्यात जाण्यासाठी आता इ पासची गरज लागणार नाही. राज्य सरकारने नवीन गाईडलाईन्स जारी करून इ पासची अट रद्द केली आहे. तसेच अनलॉक 4 मध्ये हॉटेल उघडण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.

Easing of Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown. (1/3)#MissionBeginAgain pic.twitter.com/2tgFa8poco

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 31, 2020