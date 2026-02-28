वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी; १ एप्रिलपासून २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री बंधनकारक, केंद्र सरकारचा निर्णय

देशात येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) विक्री करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, हे पेट्रोल RON 95 या उच्च श्रेणीतील गुणवत्तेचे असणार आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय?
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता सर्व पेट्रोल पंपांवर मिळणाऱ्या इंधनात २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी हे प्रमाण कमी होते, परंतु आता ते देशभरात लागू केले जात आहे. RON 95 दर्जाचे पेट्रोल इंजिनची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करते, असा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे.
वाहनधारकांनी काय काळजी घ्यावी?
जुनी वाहने: ज्यांच्याकडे जुन्या बनावटीची वाहने आहेत, त्यांनी आपल्या इंजिनची वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक आहे. कारण अधिक इथेनॉल असलेल्या इंधनामुळे जुन्या इंजिनमधील रबरी पाईप्स किंवा सील्सवर परिणाम होऊ शकतो.
नवीन वाहने: सध्या बाजारात येणारी बहुतांश नवीन वाहने E20 इंधनाशी सुसंगत (E20 Compatible) आहेत, त्यामुळे नवीन वाहनधारकांना कोणताही त्रास होणार नाही
मायलेजवर परिणाम
शुद्ध पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमध्ये ऊर्जेची घनता थोडी कमी असते, ज्यामुळे वाहनाच्या मायलेजमध्ये ५ ते ६ टक्क्यांची किंचित घट जाणवू शकते.