उत्तर प्रदेशसह सहा राज्यांमध्ये SIR ची मुदत वाढवली, निवडणूक आयोगाचा निर्णय

सामना ऑनलाईन
|

निवडणूक आयोगाने सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष फेर तपासणी (SIR) मोहीम 2026 अंतर्गत दावे आणि आक्षेप सादर करण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे. विविध राज्यांमध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या आणि तांत्रिक/प्रशासकीय कारणे लक्षात घेऊन आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे, असं बोललं जात आहे.

तामिळनाडू आणि गुजरातमध्ये एसआयआर फॉर्म सादर करण्याची अंतिम तारीख १४ डिसेंबर २०२५ (रविवार) होती, जी आता आयोगाने या दोन्ही राज्यांमध्ये १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच या राज्यांमधील नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी पाच दिवसांचा अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि अंदमान आणि निकोबारसाठी अंतिम तारीख १८ डिसेंबर २०२५ वरून २३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तर उत्तर प्रदेशमध्ये एसआयआरची अंतिम तारीख २६ डिसेंबर वरून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ते घाबरलेले, त्यांचे हात थरथरत होते; राहुल गांधी यांनी घेतला अमित शहांच्या लोकसभेतील भाषणाचा खरपूस समाचार

धक्कादायक! यूट्युब पाहून शस्त्रक्रिया; नशेत डॉक्टरने महिलेची आतडी, नसा आणि अन्ननलिका कापली

पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध, व्हिडीओ बनवून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल

5 ते 10 हजारांची नुकसान भरपाई अन् 10 हजारांचे ट्रॅव्हल व्हाऊचर; प्रवाशांची नाराजी दूर करण्यासाठी इंडिगोची मलमपट्टी

शेतकऱ्यांना हे सरकार कधीच प्राधान्य देत नाही, अंबादास दानवे यांचा आरोप

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजचं ठिबक सिंचन झालं का? – उद्धव ठाकरे

अरुणाचल प्रदेशात भीषण अपघात, मजुरांना घेऊन जाणारा ट्रक दरीत कोसळला; 22 जणांचा मृत्यू

DGCA चा मोठा निर्णय, सर्व विमानतळांवर एक तासाची ऑन-स्पॉट तपासणी, त्रुटी आढळल्यास त्वरित कारवाईचा इशारा

TTD Dupatta Scam – तिरुपती देवस्थानच्या लाडूवादानंतर आता सिल्क दुपट्टा घोटाळा उघड, चौकशीचे आदेश