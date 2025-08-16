योग्य वेळी मुद्दा उपस्थित केला असता तर… मतदार यादींच्या त्रुटींवर निवडणूक आयोगाचे अखेर उत्तर

मतदार यादीतील त्रुटींबाबत विरोधी पक्षांच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने अखेर उत्तर दिले आहे. मतदार यादीतील त्रुटींबाबतच्या आरोपांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, जर योग्य वेळी या त्रुटींबाबत आपत्ती नोंदवली गेली असती, तर त्या दुरुस्त करता आल्या असत्या.
निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रक जारी करत म्हटले आहे की, “देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांत विभागली गेली आहे. ही जबाबदारी प्रामुख्याने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs), जे सहसा उपजिल्हाधिकारी (SDM) स्तरावरील अधिकारी असतात, त्यांच्याकडे सोपवली जाते. यांना बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) सहाय्य करतात. हे अधिकारी मतदार यादीच्या अचूकतेची खात्री करतात.”
आयोगाने म्हटले आहे की, “मतदार यादीचा मसुदा तयार झाल्यानंतर त्याच्या डिजिटल आणि भौतिक प्रती सर्व राजकीय पक्षांना पुरवल्या जातात. तसेच, ही यादी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाते, जेणेकरून कोणीही ती पाहू शकेल. मसुदा यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, मतदार आणि राजकीय पक्षांना एक महिन्याचा कालावधी दिला जातो, ज्यामध्ये ते आपल्या तक्रारी किंवा आपत्ती नोंदवू शकतात.”
अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही ती सर्व राजकीय पक्षांना पुरवली जाते आणि संकेतस्थळावर अपलोड केली जाते. यानंतरही कोणाला तक्रार असेल, तर त्यासाठी दोन स्तरांवर तक्रार करण्याची संधी उपलब्ध आहे. पहिली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (DM) आणि दुसरी राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे (CEO) करता येते.
आयोगाने म्हटले की, काही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सनी (BLAs) योग्य वेळी मतदार यादीची तपासणी केली नाही आणि त्रुटींकडे लक्ष वेधले नाही. जर त्या वेळी हे मुद्दे उपस्थित केले गेले असते, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना चुका दुरुस्त करता आल्या असत्या. नुकतेच काही राजकीय पक्ष आणि व्यक्तींनी जुन्या आणि नव्या मतदार याद्यांमधील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यावर आयोगाने म्हटले की, जेव्हा मसुदा यादीवर दावे आणि आपत्ती मागवल्या गेल्या, तेव्हा हे मुद्दे उपस्थित करायला हवे होते.
निवडणूक आयोगाने म्हटले, मतदार यादी तयार करताना पूर्ण पारदर्शकता राखली जाते. आयोगाने सर्व राजकीय पक्ष आणि मतदारांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी मतदार यादी तपासावी आणि कोणतीही त्रुटी आढळल्यास ती कळवावी. यामुळे मतदार यादी अधिक अचूक होऊ शकेल, जे लोकशाहीला बळकटी देण्यासाठी आवश्यक आहे.
भारतीय चुनाव आयोग ने कहा, “हाल ही में, कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं, जिनमें पूर्व में तैयार की गई त्रुटियां भी शामिल हैं। मतदाता सूचियों से संबंधित कोई भी मुद्दा उठाने का उपयुक्त समय उस चरण के दावे और आपत्तियों की अवधि के… pic.twitter.com/ts4v2FAjJm
