निवडणुकीतील खर्चावर ‘वॉच’; उमेदवारांची कसोटी सुरू

सोलापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025–26 च्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या प्रचार खर्चावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलली असून, त्यासाठी निवडणूक खर्च समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने राजकीय पक्षांचे उमेदवार तसेच त्यांच्या अधिकृत खर्च प्रतिनिधींसाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण बैठक सोलापूर महानगरपालिकेच्या मीटिंग हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस मुख्य लेखापरीक्षक सदानंद वाघमोडे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्य लेखाधिकारी डॉ. रत्नराज जवळगेकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रचार खर्च नोंदवण्याची प्रक्रिया, नियम व उमेदवारांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत सविस्तर माहिती दिली.
निवडणूक अर्ज दाखल केल्यापासून ते 16 जानेवारीपर्यंतचा संपूर्ण प्रचार खर्च दररोज खर्च नोंदवहीत नोंदवून निवडणूक खर्च समितीकडे सादर करणे बंधनकारक असल्याचे डॉ. जवळगेकर यांनी स्पष्ट केले. खर्चात पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रत्येक खर्चाची अचूक नोंद, मूळ पावत्या तसेच बँक व्यवहारांचा तपशील देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रशिक्षण बैठकीस विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, इच्छुक उमेदवार तसेच त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष व नियमबद्ध पद्धतीने पार पडावी, यासाठी सर्वांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
नियमभंग केल्यास कडक कारवाई
या बैठकीदरम्यान खर्च नोंदवही भरण्याची पद्धत, आवश्यक कागदपत्रांची यादी तसेच खर्च निरीक्षकांकडून होणाऱ्या तपासणी प्रक्रियेबाबत उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. निवडणूक खर्चासंबंधी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित उमेदवारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आला.
8 व 12 जानेवारीला तपासणी
दि. 8 जानेवारी व 12 जानेवारी रोजी उमेदवारांच्या प्रचार खर्चाची अधिकृत तपासणी करण्यात येणार असून, यावेळी उमेदवारांनी प्रचार खर्चाशी संबंधित बँक स्टेटमेंट, मूळ पावत्या व अन्य आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रचार सभांसाठी वाहनांचा वापर, जाहिराती, बॅनर-पोस्टर, भित्तीपत्रके तसेच सोशल मीडियावरील प्रचार खर्चाचाही तपशील नोंदवणे अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.