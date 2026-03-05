मुंबईत ऑनलाइन दहशतवादी नेटवर्कचा ATS कडून पर्दाफाश, अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याला अटक

मुंबईत ऑनलाईन दहशतवादी कारवायांशी संबंधित नेटवर्कचा पर्दाफाश करण्यास एटीएसला यश आले आहे. एटीएसने विविध ठिकाणी छापेमारी केली. या कारवाईत अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली आहे. अन्य दोन तरुणांचीही एटीएसकडून चौकशी सुरू आहे. अटक केलेल्या आरोपीवर बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित प्रचार साहित्य ऑनलाईन पाहिल्याचा आणि शेअर केल्याचा आरोप आहे.

आरोपीविरोधात यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एटीएस सध्या संपूर्ण नेटवर्कची चौकशी करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गुप्त माहितीच्या आधारे एटीएसने सोमवारी रात्री उशिरा मुंबईतील कुर्ला, गोवंडी आणि शिवाजी नगर भागात एकाच वेळी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान, एका तरुणाला ताब्यात घेण्यात आले आणि नंतर अटक करण्यात आली.

अयान शेख असे एटीएसने अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. तो मुंबईचा रहिवासी असून अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी आहे. शेखकडून एक लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत. ही सर्व उपकरणे फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. डिजिटल डेटाच्या तपासणीतून अनेक महत्त्वाचे पुरावे समोर आले आहेत. या आधारे, त्याच्याविरुद्ध यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अयान शेखने अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी असलेल्या त्याच्या दोन मित्रांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे तपासादरम्यान उघड झाले आहे. एटीएसच्या मते आरोपीने त्यांना जेम आणि आयसिसशी जोडलेल्या टेलिग्राम ग्रुप्समध्ये जोडण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, सध्या या दोन्ही तरुणांचा दहशतवादी कारवायांमध्ये थेट सहभाग असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नाही. मात्र खबरदारी म्हणून, त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या कारवायांचा तपास सुरू आहे.

