केंद्र सरकारचा नोकरदार वर्गाला जोरदार धक्का, पीएफच्या व्याजदरात पुन्हा कपात

केंद्र सरकारने नोकरदार वर्गाला जोरदार धक्का दिला आहे. केंद्राने भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफच्या व्याजदरामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने पीएफचे व्याजदर 0.15 टक्क्यांनी घटवले आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी ही माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो लोकांना फटका बसणार आहे.

केंद्र सरकारने पीएफवरील व्याजदर पुन्हा घटविण्याचा निर्णय घेतला. आता पीएफवरील व्याजदर 8.65 टक्क्यांवरुन 8.50 टक्क्यांवर आले आहेत. केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. याआधीही मोदी सरकार ईपीएफमध्ये कपात करेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. गुरूवारी ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. याच बोर्डकडून पीएफच्या व्याजाची टक्केवारी निश्चित केली जाते.

Union Labour Minister Santosh Gangwar: Central Board of Trustees have decided to decrease the rate of employees provident fund to 8.5% for 2019-2020. Earlier it was 8.65% pic.twitter.com/wstu4tWXdh

