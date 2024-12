अब की बार आरपार! केंद्राच्या धोरणांविरोधात शेतकरी उतरला रस्त्यावर; नोएडातून दिल्लीच्या दिशेने कूच

केंद्रातील एनडीए सरकाराच्या शेतकऱ्यांसंदर्भातील धोरणांविरोधात संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) च्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी नोएडाहून दिल्लीच्या दिशेने कूच करत आहेत. हजारो शेतकरी नोएडा येथून दिल्लीतील संसद भवनाकडे मार्च करत आहेत. नवीन कृषी कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई आणि लाभ मिळण्याच्या 5 मागण्यांसाठी शेतकरी आग्रही आहेत. आंदोलक शेतकरी बॅरिकेड्स तोडून नोएडातील दलित प्रेरणा स्थळापासून पुढे निघाले आहेत.

दिल्लीतील संसद भवनात हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. अशा स्थितीत आंदोलक शेतकऱ्यांना रोखणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पोलिसांनी दिल्ली-एनसीआरमध्ये बॅरिकेड्स उभारणे आणि मार्ग वळवणे यासह सुरक्षा उपायांमध्ये वाढ केली आहे.

#WATCH | A farmer leader says, “…The govt and the officials have the time to fulfil our demands…without that, we won’t return to our homes… We have already told them our programs – if they won’t announce something by the evening, we will announce our programs further…” pic.twitter.com/e5ubAeR7M3

— ANI (@ANI) December 2, 2024