आहारात दुधी भोपळ्याचा समावेश का करायला हवा, जाणून घ्या

दुधीमध्ये जीवनसत्त्वे अ आणि क, कॅल्शियम, लोह, मॅग्नेशियम आणि जस्त भरपूर प्रमाणात असते. हे पोषक घटक शरीराच्या अनेक गरजा पूर्ण करतातच पण विविध रोगांपासूनही त्याचे संरक्षण करतात. दुधी ही एक अतिशय फायदेशीर भाजी आहे आणि प्रत्येक ऋतूत शरीराला फायदा देते. दुधी भोपळ्यामध्ये ९६% पर्यंत पाणी असते. त्यात आहारातील फायबर देखील भरपूर असते, तर त्यात चरबी आणि कोलेस्टेरॉल खूप कमी असते. थायामिन, रिबोफ्लेविन, खनिजे, फॉस्फरस आणि सोडियम भरपूर प्रमाणात असते, जे निरोगी आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात.
उष्णतेमुळे डोकेदुखी किंवा अपचन होत असेल तर आल्यामध्ये दुधाचा रस मिसळून प्या. हे उच्च रक्तदाबात देखील मदत करते. दुधी भोपळ्याचा रस बद्धकोष्ठता, अतिसार, आम्लता आणि खराब पचनक्रिया दूर करण्यास मदत करतो. पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने, सकाळी नियमित दुधीचे सेवन केल्याने पोट सहज साफ होते. दुधीचा रस मीठ घालून प्यायल्याने डिहायड्रेशनमुळे होणाऱ्या अनेक समस्या दूर होतात.
दुधीचा रस पायांच्या तळव्यांवर केल्याने उष्णता किंवा जळजळ दूर होते.
दुधीचा रस दररोज सेवन केल्याने यकृताशी संबंधित समस्यांवर उपचार करण्यास मदत होते. दुधीमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी यकृतातील सूज किंवा वेदना यासारख्या समस्या कमी करतात.
दुधीचे रायते बनवून ते अतिसार झालेल्या व्यक्तीला दिल्याने वारंवार होणारे अतिसार थांबू शकतो.
दुधीचे बारीक बारीक करून पेस्ट म्हणून लावल्याने मूत्रपिंडाच्या वेदनांपासून आराम मिळतो. वजन कमी होण्यास दुधी हा फार महत्त्वाचा मानला जातो.
दुधी भोपळा मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी खूप फायदेशीर आहे. म्हणून, मधुमेह असलेल्यांनी दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी भोपळ्याचा रस प्यावा.
दुधी भोपळ्याच्या बिया बारीक करून ओठांना लावल्याने जीभ आणि ओठांवर अल्सर बरे होतात. त्यामुळे पोटदुखी देखील शांत होते.
दुधी भोपळ्याचा रस खूप हलका असतो आणि त्यात अनेक घटक असतात जे अपचन, बद्धकोष्ठता आणि गॅसपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी कारणीभूत असतात.
हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी दुधी हा फार गरजेचा मानला जातो. यामुळे हृदयरोग आणि उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे होणाऱ्या समस्या टाळता येतात.