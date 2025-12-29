हिवाळ्यात वारंवार होणाऱ्या सर्दी खोकल्यावरील हमखास घरगुती उपाय, जाणून घ्या

हिवाळा सुरु होताच सर्दी खोकला वरचेवर होतो. खोकल्याचे अनेक प्रकार आहेत, जसे की श्लेष्मासह खोकला. हा खोकला संसर्ग किंवा फुफ्फुसांच्या समस्यांमुळे होतो. इतर खोकला म्हणजे ऍलर्जीक खोकला. जो प्रदूषण, धूळ, धूर आणि इतर गोष्टींमुळे होतो. रात्री खोकला आला तर तो दम्यामुळे असू शकतो.
मनावरचा ताण हलका करण्यासाठी डान्स थेरपी आहे सर्वात उत्तम, जाणून घ्या
खोकल्यावर काही घरगुती उपाय
दोन कप पाण्यात आल्याचे छोटे तुकडे, एक चमचा मध आणि एक चिमूटभर दालचिनी पावडर घालून उकळवा. हे मिश्रण गरम असतानाच प्या. यामुळे घसा खवखव कमी होतोच, शिवाय खोकल्यापासूनही आराम मिळतो.
कोमट पाण्यात मीठ मिसळून गुळण्या केल्याने घशातील जळजळ कमी होते. याव्यतिरिक्त, हळद आणि काळी मिरी खाल्ल्याने जळजळ कमी होते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.
घसा खवखवत असेल तर कोमट पाणी मधात मिसळून प्या.
केसांच्या उत्तम आरोग्यासाठी हे फूल वरदानापेक्षा कमी नाही, जाणून घ्या
खोकल्यासाठी आल्याचा तुकडा चघळणे फायदेशीर आहे. तुम्ही आल्याच्या रसात मध देखील मिसळू शकता.
कांद्याच्या रसात मध मिसळून सेवन केल्याने खोकल्यापासून आराम मिळतो.
तीव्र खोकल्यासाठी, ओवा, ज्येष्ठमध, सुके आले, काळी मिरी आणि काळी मिरी मिसळून ते पूर्णपणे उकळून घ्या आणि किमान दोनदा प्या.
लसूण सर्दीशी संबंधित खोकल्यासाठी फायदेशीर आहे. त्यात अँटीऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म आहेत.
कोमट दूध मधात मिसळून सेवन केल्याने रात्रीच्या खोकल्यापासून आराम मिळतो.
अर्धा चमचा हळद पावडर आणि चिमूटभर काळी मिरी पावडर एका ग्लास कोमट दुधात मिसळून खोकल्यापासून तात्काळ आराम मिळतो. दूध उपलब्ध नसेल तर हळदीच्या पाण्यासोबत सेवन करू शकता.
कोमट पाण्यात अर्धा चमचा ज्येष्ठमध पावडर मिसळून प्या. ज्येष्ठमधाचा तुकडा हळूहळू चोखून चावल्यानेही खोकल्यापासून आराम मिळतो.
गरम पाण्यात मिसळून निलगिरीचे तेल घालून वाफ घेतल्याने खोकल्यापासून तात्काळ आराम मिळतो.
गरम सूप प्यायल्याने घशाला आराम मिळतो आणि खोकल्यापासूनही आराम मिळतो. भाजी किंवा चिकन सूप विशेषतः फायदेशीर आहे.
तुळस, काळी मिरी, दालचिनी आणि आले घालून बनवलेला चहा पिल्याने घसा खवखवणे आणि खोकल्यापासून आराम मिळतो, तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढते.
दोन कप पाण्यात दालचिनी, तुळशीची पाने आणि आले घाला आणि उकळवा. नंतर, एक चमचा मध घालून प्या.